Зеленський: Росія знову спробує втягнути Білорусь у війну проти України

Він розповів про результати доповіді головкома Олександра Сирського, під час якої обговорювалась активність збройних сил Білорусі.

"Фіксуємо намагання окупаційного контингенту провести перегрупування сил - найвірогідніше з метою компенсувати дефіцит особового складу. У зв'язку із цим стає більш очевидним, для чого на території Білорусі підвищили активність збройних сил", - наголосив Зеленський.

Він зазначив, що, згідно з даними розвідки, у прикордонні Білорусі відбувається розбудова доріг до території України та налагодження артилерійських позицій.

"Вважаємо, що Росія вкотре пробуватиме втягнути у свою війну Білорусь. Доручив відповідними каналами застерегти фактичне керівництво Білорусі щодо готовності України захищати свою землю та незалежність. Характер та наслідки нещодавніх подій у Венесуелі повинні стримувати керівництво Білорусі від помилок", - підкреслив президент.

Коваленко повідомив, що, Білорусь схоже, отримала задачу від країни-агресорки тримати в напрузі ЗСУ перед весняно-літньою спробою штурмових дій окупантів на Сході і Півдні України.

Керівник ЦПД наголосив, що провокації зі сторони Білорусі будуть помилкою для диктатора Олександра Лукашенка та його режиму.

Нагадаємо, ряд ЗМІ нещодавно повідомляли, що РФ планує створити на території Білорусі бази для запуску далекобійних дронів, що призведе до посилення загрози для України.

Крім того, начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що росіяни використовують Білорусь та низку сусідніх країн для прольоту своїх ударних дронів до України.