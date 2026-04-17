Зеленский: Россия снова попытается втянуть Беларусь в войну против Украины

19:39 17.04.2026 Пт
2 мин
Что разведка обнаружила в приграничье Беларуси?
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Владимир Зеленский (Getty Images)

Россия будет пытаться втянуть Беларусь в войну в Украине. Согласно данным разведки, Минск уже развивает дороги к украинской территории и налаживает артиллерийские позиции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского и сообщение главы ЦПД СНБО Андрея Коваленко.

Читайте также: "Нам надо мобилизоваться". Лукашенко сеет панику среди своих чиновников

Он рассказал о результатах доклада главкома Александра Сырского, во время которого обсуждалась активность вооруженных сил Беларуси.

"Фиксируем попытки оккупационного контингента провести перегруппировку сил - скорее всего с целью компенсировать дефицит личного состава. В связи с этим становится более очевидным, для чего на территории Беларуси повысили активность вооруженных сил", - подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что, согласно данным разведки, в приграничье Беларуси происходит развитие дорог к территории Украины и налаживание артиллерийских позиций.

"Считаем, что Россия в очередной раз будет пробовать втянуть в свою войну Беларусь. Поручил по соответствующим каналам предостеречь фактическое руководство Беларуси о готовности Украины защищать свою землю и независимость. Характер и последствия недавних событий в Венесуэле должны сдерживать руководство Беларуси от ошибок", - подчеркнул президент.

Коваленко сообщил, что, Беларусь похоже, получила задачу от страны-агрессора держать в напряжении ВСУ перед весенне-летней попыткой штурмовых действий оккупантов на Востоке и Юге Украины.

Глава ЦПД отметил, что провокации со стороны Беларуси будут ошибкой для диктатора Александра Лукашенко и его режима.

Напомним, ряд СМИ недавно сообщали, что РФ планирует создать на территории Беларуси базы для запуска дальнобойных дронов, что приведет к усилению угрозы для Украины.

Кроме того, начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что россияне используют Беларусь и ряд соседних стран для пролета своих ударных дронов в Украину.

Отметим, украинские хакеры более шести месяцев скрыто наблюдали за российскими операторами дронов и собрали доказательства использования территории Беларуси для атак по Украине.

РБК-Украина также писало, что Зеленский намекнул на проведение операций по уничтожению вышек для сопровождения "Шахедов" на территории Беларуси. По словам президента, Украина сделала все, "чтобы трех-четырех их уже не было".

