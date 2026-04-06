ЗМІ налякали українців "Шахедами" з Білорусі: "Флеш" вказав на важливу помилку

ЗМІ пишуть, що РФ планує створити на території Білорусі бази для запуску далекобійних дронів, що призведе до посилення загрози для України. Водночас радник міністра оборони Сергій "Флеш" Бескрєстнов заявив про викривлення інформації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Forbes та заяву Бескрєстнова в Telegram .

Видання з посиланням на слова президента України Володимира Зеленського пише, що розміщення цих баз дозволить РФ здійснювати частіші та більш небезпечні атаки. Відстань від потенційного місця їх розташування до Києва становить лише 440 км, що скорочує час реагування української ППО.

Чотири бази для запуску дронів

Крім того, Forbes повідомляє про плани створити щонайменше чотири наземні пункти управління дронами на території Білорусі. Воно також наводить слова Зеленського про те, що країна-агресорка збирається й надалі використовувати територію Білорусі для розміщення інфраструктури управління далекобійними дронами.

Згідно з інформацією ЗМІ, Росія також може розміщувати у Білорусі сучасні балістичні ракети.

Викривлення інформації ЗМІ

"Мені нічого не відомо про будівництво аеродромів для запуску "Шахедів" з Білорусі. Я в шоці від того, як перекручується інформація. Таке викривлення інформації, на жаль, чинить психологічний тиск на наш народ, котрому i так важко", - заявив "Флеш".

Він пояснив, що 23 лютого Зеленський заявив, що в Білорусі було чотири пункти управління "Шахедами" на далекi вiдстанi, проте Україна знищила ці антени. При цьому є інформація, що вони можуть повторити цей досвід.

Бескрєстнов додав, що автор статті Forbes неправильно сформулював слова президента України і назвав антени дистанційного керування дронами "базами дальньої дії".