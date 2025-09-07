UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні

Зеленський: Росія б’є все нахабніше, Путін випробовує, чи світ змириться

Фото: український президент Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Росія посилила удари по Україні. Таким чином російський диктатор Володимир Путін намагається перевірити, чи змириться світ із цією агресією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимири Зеленського.

Президент розповів, що після масованого російського удару в українських містах, зокрема у Києві, Сумах та інших громадах, лікарі надають допомогу пораненим.

За його словами, географія атак за добу охопила Київ, Суми, Кременчук, Одесу, Дніпро, Кривий Ріг та Запоріжжя.

 

У столиці, за його словами, ще досі триває розбір завалів, під якими можуть залишатися тіла людей. Він також згадав і про пошкоджену будівлю Кабміну.

Загалом, як пояснив глава держави, нині відомо про понад чотири десятки постраждалих по країні, з них 20 - у Києві.

Зеленський висловив співчуття рідним і близьким загиблих та додав, що лише у столиці повітряна тривога тривала понад сім із половиною годин, а Київ цієї ночі став однією з головних мішеней російських дронів.

Реакція партнерів на атаку по Україні

За словами президента, важливо є те, що сьогодні є широка реакція партнерів на цей удар.

"Очевидно, Росія старається завдати болю Україні, і удари більш наглі. Це чітка ознака, що Путін випробовує світ – чи приймуть вони це, чи змиряться", - зазначив він.

І через це, на думку Зеленського, важливо, щоб заяви лідерів, держав, інституцій були продовжені сильними діями - санкціями проти Росії, проти пов’язаних із Росією осіб та сильними тарифами й іншими обмеженнями на торгівлю з Росією.

"Їхні втрати повинні відчуватись. Саме це переконливо. А також - наша далекобійність. Путін не хоче переговорів, явно ховається від них, тож дефіцит бензину в Росії та інші економічні негаразди - логічна відповідь на російські відмови йти на припинення вогню, на зустріч лідерів", - підсумував він.

Обстріл України 7 вересня

Нагадаємо, що у ніч на 7 вересня Росія завдала масштабного удару по Україні, застосувавши понад 800 засобів повітряного нападу, серед яких були як крилаті, так і балістичні ракети й дрони.

Цього разу ворог встановив новий антирекорд за кількістю використаних безпілотників, половина з яких була типу "Шахед".

У Києві дрони влучили у багатоповерхівки у Святошинському та Дарницькому районах, а також уперше атакували будівлю уряду в центрі міста. ЗМІ пишуть, що удар по Кабміну може свідчити про "прорив найпотужнішої системи ППО" у Києві.

Внаслідок атаки у столиці постраждало щонайменше 20 людей, ще двоє загинули - мати та її тримісячний син. Також лікарі провели екстрені пологи 24-річній жінці, яка зазнала поранень під час масованої атаки.

Окрім Києва, вибухи лунали в Одесі, Кривому Розі та Кременчуку. Варто зауважити, що у Кременчуці, де був пошкоджений міст через Дніпро, рух уже відновили.

Тим часом російське Міноборони оприлюднило цинічну версію ударів, намагаючись виправдати обстріли українських міст.

Детальніше про наслідки обстрілу читайте у матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийВійна Росії проти УкраїниОкупантиАтака дронів