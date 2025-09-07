Зеленський: Росія б’є все нахабніше, Путін випробовує, чи світ змириться

Росія посилила удари по Україні. Таким чином російський диктатор Володимир Путін намагається перевірити, чи змириться світ із цією агресією.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимири Зеленського.
Президент розповів, що після масованого російського удару в українських містах, зокрема у Києві, Сумах та інших громадах, лікарі надають допомогу пораненим.
За його словами, географія атак за добу охопила Київ, Суми, Кременчук, Одесу, Дніпро, Кривий Ріг та Запоріжжя.
У столиці, за його словами, ще досі триває розбір завалів, під якими можуть залишатися тіла людей. Він також згадав і про пошкоджену будівлю Кабміну.
Загалом, як пояснив глава держави, нині відомо про понад чотири десятки постраждалих по країні, з них 20 - у Києві.
Зеленський висловив співчуття рідним і близьким загиблих та додав, що лише у столиці повітряна тривога тривала понад сім із половиною годин, а Київ цієї ночі став однією з головних мішеней російських дронів.
За словами президента, важливо є те, що сьогодні є широка реакція партнерів на цей удар.
"Очевидно, Росія старається завдати болю Україні, і удари більш наглі. Це чітка ознака, що Путін випробовує світ – чи приймуть вони це, чи змиряться", - зазначив він.
І через це, на думку Зеленського, важливо, щоб заяви лідерів, держав, інституцій були продовжені сильними діями - санкціями проти Росії, проти пов’язаних із Росією осіб та сильними тарифами й іншими обмеженнями на торгівлю з Росією.
"Їхні втрати повинні відчуватись. Саме це переконливо. А також - наша далекобійність. Путін не хоче переговорів, явно ховається від них, тож дефіцит бензину в Росії та інші економічні негаразди - логічна відповідь на російські відмови йти на припинення вогню, на зустріч лідерів", - підсумував він.
Нагадаємо, що у ніч на 7 вересня Росія завдала масштабного удару по Україні, застосувавши понад 800 засобів повітряного нападу, серед яких були як крилаті, так і балістичні ракети й дрони.
Цього разу ворог встановив новий антирекорд за кількістю використаних безпілотників, половина з яких була типу "Шахед".
У Києві дрони влучили у багатоповерхівки у Святошинському та Дарницькому районах, а також уперше атакували будівлю уряду в центрі міста. ЗМІ пишуть, що удар по Кабміну може свідчити про "прорив найпотужнішої системи ППО" у Києві.
Внаслідок атаки у столиці постраждало щонайменше 20 людей, ще двоє загинули - мати та її тримісячний син. Також лікарі провели екстрені пологи 24-річній жінці, яка зазнала поранень під час масованої атаки.
Окрім Києва, вибухи лунали в Одесі, Кривому Розі та Кременчуку. Варто зауважити, що у Кременчуці, де був пошкоджений міст через Дніпро, рух уже відновили.
Тим часом російське Міноборони оприлюднило цинічну версію ударів, намагаючись виправдати обстріли українських міст.
Детальніше про наслідки обстрілу читайте у матеріалі РБК-Україна.