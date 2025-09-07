Зеленський: Росія б’є все нахабніше, Путін випробовує, чи світ змириться

Президент розповів, що після масованого російського удару в українських містах, зокрема у Києві, Сумах та інших громадах, лікарі надають допомогу пораненим.

За його словами, географія атак за добу охопила Київ, Суми, Кременчук, Одесу, Дніпро, Кривий Ріг та Запоріжжя.

У столиці, за його словами, ще досі триває розбір завалів, під якими можуть залишатися тіла людей. Він також згадав і про пошкоджену будівлю Кабміну.

Загалом, як пояснив глава держави, нині відомо про понад чотири десятки постраждалих по країні, з них 20 - у Києві.

Зеленський висловив співчуття рідним і близьким загиблих та додав, що лише у столиці повітряна тривога тривала понад сім із половиною годин, а Київ цієї ночі став однією з головних мішеней російських дронів.

Реакція партнерів на атаку по Україні

За словами президента, важливо є те, що сьогодні є широка реакція партнерів на цей удар.

"Очевидно, Росія старається завдати болю Україні, і удари більш наглі. Це чітка ознака, що Путін випробовує світ – чи приймуть вони це, чи змиряться", - зазначив він.

І через це, на думку Зеленського, важливо, щоб заяви лідерів, держав, інституцій були продовжені сильними діями - санкціями проти Росії, проти пов’язаних із Росією осіб та сильними тарифами й іншими обмеженнями на торгівлю з Росією.

"Їхні втрати повинні відчуватись. Саме це переконливо. А також - наша далекобійність. Путін не хоче переговорів, явно ховається від них, тож дефіцит бензину в Росії та інші економічні негаразди - логічна відповідь на російські відмови йти на припинення вогню, на зустріч лідерів", - підсумував він.