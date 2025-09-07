Цинічна версія Кремля: Міноборони РФ відзвітувало, що уражені "всі призначені об'єкти"
Російське відомство відрапортувало про "ураження всіх встановлених цілей" у столиці та інших регіонах України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства оборони Росії.
Міноборони Росії заявило, що сьогодні, 7 вересня, Збройними силами РФ було завдано масованого удару високоточною зброєю та ударними безпілотними літальними апаратами по об'єктах виробництва, складання, ремонту, зберігання і запуску безпілотних літальних апаратів, а також військовим авіабазам в центральній, південній і східній частинах України.
Вони заявили, що, в тому числі, удари прийшлись по:
- промисловому підприємству "Київ-67" на західній околиці Києва,
- логістичній базі "СТС-ГРУП" на південній околиці Києва.
"Цілі удару досягнуті, всі призначені об'єкти уражені. По інших об'єктах в межах Києва удари не наносилися", - заявили в міністерстві.
Примітно, що про удари по житлових будинках столиці російські військові вирішили не повідомляти.
Удар РФ по Києву 7 вересня
Нагадаємо, що цієї ночі російські військові здійснили масовану комбіновану атаку на Україну в ніч на 7 вересня. Окупанти випустили рекордні 810 дронів та 13 ракет.
Зокрема, лише у Києві зафіксовано понад 10 локацій з пошкодженнями. Серед них 4 житлові багатоповерхівки, які були пошкоджені.
Ба більше, цієї ночі Росія вперше атакувала будівлю уряду у центрі Києва, там виникла пожежа. Загалом відомо, що протягом ночі постраждало 20 людей, ще 2 людини загинули. Це була мати з тримісячним сином.
