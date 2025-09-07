Зеленский: Россия бьет все наглее, Путин испытывает, смирится ли мир

Россия усилила удары по Украине. Таким образом российский диктатор Владимир Путин пытается проверить, смирится ли мир с этой агрессией.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.
Президент рассказал, что после массированного российского удара в украинских городах, в частности в Киеве, Сумах и других общинах, врачи оказывают помощь раненым.
По его словам, география атак за сутки охватила Киев, Сумы, Кременчуг, Одессу, Днепр, Кривой Рог и Запорожье.
В столице, по его словам, до сих пор продолжается разбор завалов, под которыми могут оставаться тела людей. Он также упомянул и о поврежденном здании Кабмина.
В целом, как пояснил глава государства, сейчас известно о более четырех десятках пострадавших по стране, из них 20 - в Киеве.
Зеленский выразил соболезнования родным и близким погибших и добавил, что только в столице воздушная тревога продолжалась более семи с половиной часов, а Киев этой ночью стал одной из главных мишеней российских дронов.
По словам президента, важно то, что сегодня есть широкая реакция партнеров на этот удар.
"Очевидно, Россия старается нанести боль Украине, и удары более наглые. Это четкий признак, что Путин испытывает мир - примут ли они это, или смирятся", - отметил он.
И поэтому, по мнению Зеленского, важно, чтобы заявления лидеров, государств, институтов были продолжены сильными действиями - санкциями против России, против связанных с Россией лиц и сильными тарифами и другими ограничениями на торговлю с Россией.
"Их потери должны ощущаться. Именно это убедительно. А также - наша дальнобойность. Путин не хочет переговоров, явно прячется от них, поэтому дефицит бензина в России и другие экономические проблемы - логичный ответ на российские отказы идти на прекращение огня, на встречу лидеров", - подытожил он.
Напомним, что в ночь на 7 сентября Россия нанесла масштабный удар по Украине, применив более 800 средств воздушного нападения, среди которых были как крылатые, так и баллистические ракеты и дроны.
На этот раз враг установил новый антирекорд по количеству использованных беспилотников, половина из которых была типа "Шахед".
В Киеве дроны попали в многоэтажки в Святошинском и Дарницком районах, а также впервые атаковали здание правительства в центре города. СМИ пишут, что удар по Кабмину может свидетельствовать о"прорыве мощнейшей системы ПВО" в Киеве.
В результате атаки в столице пострадали по меньшей мере 20 человек, еще двое погибли - мать и ее трехмесячный сын. Также врачи провели экстренные роды 24-летней женщине, которая получила ранения во время массированной атаки.
Кроме Киева, взрывы раздавались в Одессе, Кривом Роге и Кременчуге. Стоит заметить, что в Кременчуге, где был поврежден мост через Днепр, движение уже восстановили.
Между тем российское Минобороны обнародовало циничную версию ударов, пытаясь оправдать обстрелы украинских городов.
Подробнее о последствиях обстрелов читайте в материале РБК-Украина.