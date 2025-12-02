ua en ru
Вт, 02 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Андрей Ермак Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Зеленский о работе над мирным планом США: наработали 20 пунктов

Ирландия, Вторник 02 декабря 2025 16:28
UA EN RU
Зеленский о работе над мирным планом США: наработали 20 пунктов Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в Ирландию прибыла украинская делегация, которая была на переговорах во Флориде. Он добавил, что мирный план после доработки состоит из 20 пунктов.

Как сообщает РБК-Украина, об этом Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином.

"В Ирландии сегодня собралась наша делегация, которая была на встречах в США с командой президента США. Есть сейчас 20 пунктов, которые были наработаны в Женеве, которые были доработаны во Флориде", - отметил лидер страны.

Зеленский добавил, что некоторые положения мирного плана для Украины все еще надо проработать.

Мирный план США

Напомним, за последние недели украинские чиновники несколько раз встречались с американскими чиновниками для обсуждения мирного плана США.

После первых переговоров, которые состоялись в Женеве, стало известно, что документ сократили. Согласно сообщениям СМИ, теперь в нем вместо 28 пунктов всего 19.

На данный момент детали новой версии мирного плана остаются неизвестными. Примечательно, что изначально США требовали, чтобы Украина отдала России Донецкую и Луганскую области. Кроме того, документ содержал и другие неприемлемые для Украины вещи.

По данным источников РБК-Украина, в новой версии мирного плана нет никаких ограничений на численность ВСУ.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что во время переговоров с США территориальный вопрос обсуждали 6,5 часов "только по отдельным пунктам".

СМИ также сообщают, что обсуждения мирного плана США продолжаются, но вопрос территориальных уступок, похоже, зашел "в тупик". В частности, Украина не согласна отдавать РФ неоккупированные территории Донбасса.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Война в Украине мирный план США
Новости
Встреча Уиткоффа и Путина по мирному плану для Украины: что об этом известно
Встреча Уиткоффа и Путина по мирному плану для Украины: что об этом известно
Аналитика
Конец эпохи Ермака. Почему Зеленский уволил главу ОП и что это изменит
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Конец эпохи Ермака. Почему Зеленский уволил главу ОП и что это изменит