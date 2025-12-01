ua en ru
Пн, 01 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Андрій Єрмак Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Території обговорювали 6,5 годин. Мирний план США щодо України став кращим, - Зеленський

Париж, Понеділок 01 грудня 2025 18:14
UA EN RU
Території обговорювали 6,5 годин. Мирний план США щодо України став кращим, - Зеленський Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У результаті переговорів українських чиновників з американськими мирний план уже має кращий вигляд. Найскладнішим залишається питання територій.

Як передає РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський заявив на прес-конференції з президентом Франції Еммануелем Макроном.

"Питання територіальне найскладніше, питання грошей і відновлення - без присутності європейських партнерів прийняти складно. І питання гарантій безпеки - важливі конкретика від США і Європи. Тут потрібно бути дуже обережними, але план має кращий вигляд", - сказав глава української держави.

Він додав, що під час переговорів з американцями територіальне питання обговорювали 6,5 годин "тільки за окремими пунктами".

За словами Зеленського, переговори зі США тривають, Вашингтон уже поділився своїм баченням з українськими урядовцями і тепер хоче обговорити цю саму тему з Москвою.

"Я отримаю фідбек від нашої делегації завтра, вони прилетять до Ірландії і мені покроково скажуть, де ми в цих переговорах", - уточнив президент.

Мирний план США змінили

Нагадаємо, за останні кілька тижнів українські урядовці вже кілька разів зустрічалися з американськими чиновниками для того, щоб обговорити мирний план США для завершення війни Росії проти України.

Після перших переговорів, які відбулися в Женеві, стало відомо, що документ скоротили. За непідтвердженими даними, тепер там 19 пунктів, а не 28, як це було в первісному вигляді.

Що в новій версії мирного плану - поки невідомо. Примітно, що спочатку США вимагали, щоб Україна віддала Росії Донецьку і Луганську області. Також у документі були й інші неприйнятні для України речі.

За даними джерел РБК-Україна, у новій версії мирного плану немає жодних обмежень на чисельність ЗСУ.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Сполучені Штати Америки Мирні переговори Війна в Україні мирний план США
Новини
Зеленський після зустрічі з Макроном: війна має завершитися якнайшвидше
Зеленський після зустрічі з Макроном: війна має завершитися якнайшвидше
Аналітика
Кінець епохи Єрмака. Чому Зеленський звільнив главу ОП і що це змінить
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Кінець епохи Єрмака. Чому Зеленський звільнив главу ОП і що це змінить