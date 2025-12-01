Території обговорювали 6,5 годин. Мирний план США щодо України став кращим, - Зеленський

Як передає РБК-Україна , про це президент України Володимир Зеленський заявив на прес-конференції з президентом Франції Еммануелем Макроном.

"Питання територіальне найскладніше, питання грошей і відновлення - без присутності європейських партнерів прийняти складно. І питання гарантій безпеки - важливі конкретика від США і Європи. Тут потрібно бути дуже обережними, але план має кращий вигляд", - сказав глава української держави.

Він додав, що під час переговорів з американцями територіальне питання обговорювали 6,5 годин "тільки за окремими пунктами".

За словами Зеленського, переговори зі США тривають, Вашингтон уже поділився своїм баченням з українськими урядовцями і тепер хоче обговорити цю саму тему з Москвою.

"Я отримаю фідбек від нашої делегації завтра, вони прилетять до Ірландії і мені покроково скажуть, де ми в цих переговорах", - уточнив президент.