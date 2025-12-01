Питання територій "у глухому куті". Україна не бажає віддавати Донбас Росії, - ЗМІ

Обговорення мирного плану США тривають, але питання територіальних поступок, схоже, зайшло "у глухий кут". Україна не погоджується віддати РФ неокуповані території Донбасу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABCnews .

Видання пише, що під час зустрічі делегацій України та США у Флориді не вдалося досягти прогресу у вирішальному питанні щодо здачі Києвом неокупованих територій Донбасу.

Джерело, обізнане з переговорами, повідомило ABCnews, що Росія все ще не готова обговорювати будь-яку форму перемир'я, а Україна не бажає поступатися територіями.

За даними джерела, під час переговорів підіймалися питання гарантій безпеки для України, доля заморожених активів РФ, а також можливі вибори в Україні.

Видання наголошує, що згода російського диктатора Володимира Путіна на мирну угоду є малоймовірною. Воно зазначило, що глава Кремля переконаний в успіху на полі бою і готовий чекати, поки Київ погодиться на його умови.