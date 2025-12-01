Питання територій "у глухому куті". Україна не бажає віддавати Донбас Росії, - ЗМІ
Обговорення мирного плану США тривають, але питання територіальних поступок, схоже, зайшло "у глухий кут". Україна не погоджується віддати РФ неокуповані території Донбасу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABCnews.
Видання пише, що під час зустрічі делегацій України та США у Флориді не вдалося досягти прогресу у вирішальному питанні щодо здачі Києвом неокупованих територій Донбасу.
Джерело, обізнане з переговорами, повідомило ABCnews, що Росія все ще не готова обговорювати будь-яку форму перемир'я, а Україна не бажає поступатися територіями.
За даними джерела, під час переговорів підіймалися питання гарантій безпеки для України, доля заморожених активів РФ, а також можливі вибори в Україні.
Видання наголошує, що згода російського диктатора Володимира Путіна на мирну угоду є малоймовірною. Воно зазначило, що глава Кремля переконаний в успіху на полі бою і готовий чекати, поки Київ погодиться на його умови.
Мирний план США
Нагадаємо, за останні тижні українські урядовці кілька разів зустрічалися з американськими чиновниками для обговорення мирного плану США.
Після перших переговорів, які відбулися в Женеві, стало відомо, що документ скоротили. Згідно з повідомленнями ЗМІ, тепер у ньому замість 28 пунктів всього 19.
Наразі деталі нової версії мирного плану залишаються невідомими. Примітно, що спочатку США вимагали, щоб Україна віддала Росії Донецьку і Луганську області. Крім того, документ містив й інші неприйнятні для України речі.
За даними джерел РБК-Україна, у новій версії мирного плану немає жодних обмежень на чисельність ЗСУ.
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час переговорів зі США територіальне питання обговорювали 6,5 годин "тільки за окремими пунктами".