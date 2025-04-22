Зеленський про публікації у ЗМІ: будь-які розмови про Крим, ЗАЕС і НАТО - це спекуляції

Безумовне припинення вогню як ключова умова

"Я вважаю, що в цілому в цьому концепті є проблеми. В тому, що ми не маємо позитивного результату щодо припинення вогню і переходимо, не прочитавши першої сторінки книжки, ми пробуємо читати з середини цю книжку і зрозуміти, в чому зміст. Та не зрозумієш", - сказав він.

За словами глави держави, "Україна хоче швидкого справедливого миру для себе, але й безумовного припинення вогню як першого кроку до цього".

Президент наголосив, що якщо не зупинити вогонь, Росія зможе тиснути на Україну за іншими умовами: "Якщо ми не хочемо грати в це в Мінськ-3,4,5 і копію нормандського формату, але з іншою кількістю жертв, то ми повинні на цю війну подивитися як на пиріг і розділити на шматки цю велику проблему, якщо ми дійсно хочемо щось врегулювати".

Зеленський заявив, що як тільки Україна починає говорити про Крим та інші суверенні території - Росія намагається затягнути війну.

"Швидко домовитися про все не вийде. 12 рік воюємо. Це вже відповідь, чи можна з Росією домовитися в цілому. Це риторичне питання. Чи можна домовитися з Росією швидко? Ні. Без тиску - неможливо", - сказав він.

Тиск з боку міжнародної спільноти на Росію

Президент зауважив, що тиск повинен бути з боку всього світу, але "передусім від Америки". Він також зазначив, що Україна підтримала пропозицію президента США Дональда Трампа щодо безумовного припинення вогню.

"Трамп запропонував, ми підтримали, щодо безумовного припинення вогню. Але обговорювати все в один день не вийде, буде довгий діалог. Для чого це? Щоб тиснути на нас, щоб Америка втомлювалась і виходила з процесу, багато причин. Це гра Путіна, точно не гра Трампа, не гра Європи, та й Україна з цим не грається", - сказав Зеленський.

Щодо інформації про різні ініціативи в медіа, Зеленський сказав: "Це пропозиції, сигнали, ідеї, бачення. Але це не офіційна пропозиція Україні. Якщо буде офіційна пропозиція – ми одразу відреагуємо на це як на офіційну пропозицію і ви будете про це знати".

Зеленський зауважив, що не знає, хто відправляє у ЗМІ подібні "сигнали" та бачення. Це можуть бути як росіяни, так і американці

Президент додав, що українська команда має мандат на обговорення безумовного або часткового припинення вогню під час завтрашньої зустрічі у Лондоні.

"Ми готові до цієї стадії. Ми готові також зафіксувати, що після припинення вогню ми готові сідати в будь-якому форматі, щоб не було ніякого глухого кута. Тому що ми будемо вірити, що маємо хоч якийсь результат. Що Росія дійсно готова до реальних кроків, що це серйозні кроки, а не інфантильність", - заявив він.

Позиція України щодо Криму і НАТО

Окремо Зеленський наголосив, що Україна не визнає юридично окупацію Криму і залишається на своїй позиції щодо членства в НАТО. Він зауважив, що Росія знаходиться поза НАТО і не може накласти вето на членство України в Альянсі. Ба більше, Росія не може говорити про гарантії безпеки для України, адже вона їх порушує.

"Чи є діалог США і Росії щодо України в НАТО? Впевнений, що є. Якщо хочуть зафіксувати, що Україна відмовляється від НАТО - в мене питання: а що на заміну? Які гарантії безпеки?" - зазначив він.

Зеленський вважає, що якщо Україна відмовляється від НАТО, то Америка має надати рівноцінні гарантії безпеки.

"Якщо ми відмовляємось від НАТО - то від чого відмовляється Росія? Логічно? Вони (росіяни - ред.) казали, що пішли в Україну захищати безпеку своєї держави, тому, що НАТО наближається, якщо НАТО не наближається, що буде Росія пропонувати?" - сказав президент.

Питання ЗАЕС

Також Зеленський прокоментував питання Запорізької АЕС.

"Вона сама не працює і без України не буде працювати, і США при всій повазі не вистачить. Потрібен наш технічний склад. Америка розуміє, що якщо піде формат менеджменту, піде тільки з нашими технічними працівниками. Ставимо питання одразу – доступ до води, інфраструктура, безпека людей", - сказав він.

Він зауважив, що у питанні ЗАЕС Україна не проти партнерства з Америкою.