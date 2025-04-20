Трамп хоче угоди України та РФ наступного тижня та "робити великий бізнес"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його пост у соцмережі Truth Social.

Він також додав, що після цього обидві країни "почнуть робити великий бізнес зі США, які процвітають, і зароблять статки".

Перемир'я між РФ і Україною

Нагадаємо, вчора російський диктатор Володимир Путін оголосив "великоднє перемир'я", яке передбачає зупинку всіх бойових дій. Термін цього перемир'я 30 годин - з 18:00 19 квітня до 00:00 21 квітня (через півгодини вже закінчиться).

Президент України Володимир Зеленський погодився на це, попередив про дзеркальну відповідь у разі порушень з боку РФ, і запропонував продовжити повне припинення вогню ще мінімум на 30 днів. Однак відповіді Москви так і не було, за винятком однієї реакції спікера МЗС РФ кілька годин тому.

Паралельно, поки від України надходили пропозиції, кількість боїв на фронті зменшилася, але вони не припинилися. Російська армія продовжувала порушувати перемир'я Путіна, і за сьогодні це було зроблено понад 2 тисячі разів.

Говорячи про повне перемир'я, представник Держдепартаменту США в листі для Reuters повідомив, що Штати вітали б продовження режиму припинення вогню. Пізніше у відповідь на це Захарова написала, що перемир'я порушувала нібито Україна.

Перед цим спікер Кремля Дмитро Пєсков сказав у коментарі росЗМІ, що Путін не продовжував "великоднє перемир'я".

Незважаючи на порушення РФ на полі бою, з вечора 19 квітня і до моменту публікації цієї статті, в жодній області України жодного разу не було тривоги. Оскільки такого перемир'я досягти вдалося, Зеленський запропонував його продовжити щонайменше на 30 днів. Відповіді поки що не було.

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