У Трампа чекають відповіді Києва на ідеї щодо Криму та відмови від НАТО, - WSJ

США цього тижня очікують від Києва відповіді на ідеї щодо завершення війни. Зокрема, на відмову від вступу до НАТО і можливе визнання Америкою Криму російським.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal .

За словами західних чиновників, ідеї було викладено в конфіденційному документі, який високопосадовці адміністрації Трампа представили українській стороні в Парижі в четвер. Їх також показали європейським чиновникам на одноденній зустрічі.

Тепер США чекають відповіді Києва, яку, як очікують, отримають на зустрічі офіційних осіб Сполучених Штатів, України та Європи в Лондоні наприкінці цього тижня. Потім, якщо збіг позицій трьох сторін буде досягнуто, пропозиції можуть бути передані Москві.

Які ідеї пропонують США

Ідеї, представлені США в Парижі, включали кілька аспектів. Серед них:

виключення вступу України до НАТО;

оголошення зони навколо ЗАЕС нейтральною територією, яка могла б перебувати під контролем Вашингтона.

При цьому, за словами західних чиновників, ідеї, висунуті представниками команди Трампа, не відповідають низці російських вимог. Зокрема, США не визнають, що РФ має законне право контролювати чотири області у східній частині України (йдеться про Запорізьку, Херсонську, Луганську та Донецьку області). При цьому Вашингтон не вимагає, щоб війська РФ покинули ці райони. Про те, що США розглянуть можливість визнання Криму російським, раніше писало Bloomberg.

"Прийняття деяких ідей адміністрації Трампа може виявитися складним для Києва, оскільки Україна відмовилася визнати, що в Росії є законні претензії на будь-яку її територію", - пише WSJ.

Також, за даними видання, США не пропонують обмежувати чисельність українських військ і не виключають західної військової підтримки Києву або ж розміщення в країні європейських військ.