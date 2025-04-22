Зеленский о публикациях в СМИ: любые разговоры о Крыме, ЗАЭС и НАТО - это спекуляции

Безусловное прекращение огня как ключевое условие

"Я считаю, что в целом в этом концепте есть проблемы. В том, что мы не имеем положительного результата по прекращению огня и переходим, не прочитав первой страницы книги, мы пробуем читать изнутри эту книгу и понять, в чем смысл. Но не поймешь", - сказал он.

По словам главы государства, "Украина хочет быстрого справедливого мира для себя, но и безусловного прекращения огня как первого шага к этому".

Президент подчеркнул, что если не остановить огонь, Россия сможет давить на Украину по другим условиям: "Если мы не хотим играть в это в Минск-3,4,5 и копию нормандского формата, но с другим количеством жертв, то мы должны на эту войну посмотреть как на пирог и разделить на куски эту большую проблему, если мы действительно хотим что-то урегулировать".

Зеленский заявил, что как только Украина начинает говорить о Крыме и других суверенных территориях - Россия пытается затянуть войну.

"Быстро договориться обо всем не получится. 12 год воюем. Это уже ответ, можно ли с Россией договориться в целом. Это риторический вопрос. Можно ли договориться с Россией быстро? Нет. Без давления - невозможно", - сказал он.

Давление со стороны международного сообщества на Россию

Президент отметил, что давление должно быть со стороны всего мира, но "прежде всего от Америки". Он также отметил, что Украина поддержала предложение президента США Дональда Трампа относительно безусловного прекращения огня.

"Трамп предложил, мы поддержали, относительно безусловного прекращения огня. Но обсуждать все в один день не получится, будет долгий диалог. Для чего это? Чтобы давить на нас, чтобы Америка уставала и выходила из процесса, много причин. Это игра Путина, точно не игра Трампа, не игра Европы, да и Украина с этим не играет", - сказал Зеленский.

Относительно информации о различных инициативах в медиа, Зеленский сказал: "Это предложения, сигналы, идеи, видение. Но это не официальное предложение Украине. Если будет официальное предложение - мы сразу отреагируем на это как на официальное предложение и вы будете об этом знать".

Зеленский отметил, что не знает, кто отправляет в СМИ подобные "сигналы" и видение. Это могут быть как россияне, так и американцы

Президент добавил, что украинская команда имеет мандат на обсуждение безусловного или частичного прекращения огня во время завтрашней встречи в Лондоне.

"Мы готовы к этой стадии. Мы готовы также зафиксировать, что после прекращения огня мы готовы садиться в любом формате, чтобы не было никакого тупика. Потому что мы будем верить, что имеем хоть какой-то результат. Что Россия действительно готова к реальным шагам, что это серьезные шаги, а не инфантильность", - заявил он.

Позиция Украины по Крыму и НАТО

Отдельно Зеленский отметил, что Украина не признает юридически оккупацию Крыма и остается на своей позиции относительно членства в НАТО. Он отметил, что Россия находится вне НАТО и не может наложить вето на членство Украины в Альянсе. Более того, Россия не может говорить о гарантиях безопасности для Украины, ведь она их нарушает.

"Есть ли диалог США и России относительно Украины в НАТО? Уверен, что есть. Если хотят зафиксировать, что Украина отказывается от НАТО - у меня вопрос: а что на замену? Какие гарантии безопасности?" - отметил он.

Зеленский считает, что если Украина отказывается от НАТО, то Америка должна предоставить равноценные гарантии безопасности.

"Если мы отказываемся от НАТО - то от чего отказывается Россия? Логично? Они (россияне - ред.) говорили, что пошли в Украину защищать безопасность своего государства, потому, что НАТО приближается, если НАТО не приближается, что будет Россия предлагать?" - сказал президент.

Вопрос ЗАЭС

Также Зеленский прокомментировал вопрос Запорожской АЭС.

"Она сама не работает и без Украины не будет работать, и США при всем уважении не хватит. Нужен наш технический состав. Америка понимает, что если пойдет формат менеджмента, пойдет только с нашими техническими работниками. Ставим вопрос сразу - доступ к воде, инфраструктура, безопасность людей", - сказал он.

Он отметил, что в вопросе ЗАЭС Украина не против партнерства с Америкой.