США можуть "визнати" Крим російським: Bloomberg дізналося подробиці

США готові визнати "контроль" РФ над окупованим українським Кримом в рамках можливої ширшої мирної угоди між Москвою та Києвом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Про відповідну можливість розповіли західному виданню джерела, обізнані з цим питанням.

Як зазначає Bloomberg, потенційна поступка з боку Вашингтона є "останнім сигналом" того, що президент США Дональд Трамп прагне закріпити угоду про припинення вогню.

Зокрема після того, як він та держсекретар Штатів Марко Рубіо 18 квітня припустили, що адміністрація готова відступити від своїх мирних посередницьких зусиль, якщо прогрес не буде швидко досягнутий.

Потенційне "визнання" Криму російським ризикує підірвати міжнародні закони та договори, які прямо забороняють захоплення територій шляхом застосування сили та анексію. Президент України Володимир Зеленський неодноразово наголошував, що країна не віддаватиме власні території Росії.

Джерела Bloomberg розповідають, що остаточне рішення з цього питання ще не ухвалено адміністрацією Трампа. Білий дім та Держдепартамент не відповіли на запит з боку західного видання про коментарі. Крім того, представник США, знайомий з ходом переговорів, також не надав відповіді на запитання про можливість "визнання" Криму.

Мирні пропозиції на паризьких переговорах

Раніше західна преса повідомляла, що США представили союзникам пропозиції щодо мирної угоди між Росією та Україною в Парижі 17 квітня, включно з описом умов припинення бойових дій і пом'якшення санкцій проти Москви в разі тривалого припинення вогню.

Офіційні особи розповіли представникам західних ЗМІ, що ця пропозиція загалом "заморозить" лінію фронту, а більшість інших українських територій, які зараз знаходяться під окупацією з боку російських загарбників, фактично залишаться під контролем Москви.

Також вказувалося, що прагнення України приєднатися до НАТО також не будуть розглядатися.

Нагадаємо, що паризькі переговори включали зустріч між президентом Франції Еммануелем Макроном і представником США Стівом Віткоффом, а також обговорення між держсекретарем Марко Рубіо та радниками з національної безпеки та переговорниками з Франції, Німеччини, Великої Британії та України.

Додамо, що союзники знову планують зібратися в Лондоні наступного тижня, щоб продовжити обговорення.

Нові заяви Трампа про перемир'я між РФ та Україною

Разом з тим нагадаємо, що 19 квітня в Овальному кабінеті у Білому домі Трамп продемонстрував нетерпіння, заявивши, що хоча він сподівається, що обидві сторони погодяться рухатися вперед у сфері припинення вогню, Вашингтон готов вийти зі спроб припинення російсько-української війни, якщо відчує, що що будь-яка зі сторін не віддана цьому процесу.

З іншого, боку, у Білому домі також Трамп заявив, що побачив "ентузіазм з обох сторін", і зробив нову заяву про шанси на мир в Україні.