"Російський" Крим і не тільки: WP дізналося деталі останньої пропозиції США в Лондоні
США підготували до завтрашніх переговорів у Лондоні своє бачення мирної угоди між Україною і Росією. Зокрема, нібито йдеться про визнання Криму російським.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.
За даними трьох неназваних джерел видання, ініціатива США, яку Україні представили ще минулого тижня в Парижі, передбачає, що Вашингтон визнає анексію Криму Росією, а також скасує антиросійські санкції в рамках майбутньої угоди.
Натомість Росія повинна буде припинити бойові дії проти України. Це сприймається як "остання пропозиція США".
Неназваний західний чиновник заявив у коментарі WP, що обсяг тиску на Україну "вражає уяву".
За даними журналістів, очікується, що французькі, британські та німецькі переговірники наполягатимуть на тому, щоб будь-яка угода містила гарантії безпеки і програми повоєнного відновлення, можливо, за рахунок заморожених російських активів.
WP пише, що "європейські та навіть українські чиновники в приватному порядку визнають", що повернути контроль над окупованими територіями Україні навряд чи вдасться найближчим часом. Але є надія, що вдасться пригальмувати поспіх з укладенням угоди, що дасть змогу Москві утримати окуповані землі та вийти з-під санкцій, не отримавши при цьому значних вигод для України.
При цьому видання з посиланням на співрозмовників уточнює, що пропозиція про визнання Криму російським з'явилася після візитів спецпредставника президента США з питань Близького Сходу Стіва Віткоффа до Москви. Джерело WP назвало таку ініціативу "ідеєю Віткоффа". Важливо зазначити, що Україну визнавати Крим російським "змушувати не будуть".
Зустріч у Лондоні
Нагадаємо, завтра, 23 квітня, українські, французькі, американські та британські чиновники проведуть зустріч у Лондоні. Вони обговорюватимуть шляхи завершення війни між Україною та Росією. Аналогічна зустріч уже відбулася в Парижі минулого тижня.
Нещодавно держсекретар США Марко Рубіо погрожував, що якщо найближчими днями в цьому питанні не буде прогресу, то його країна перестане виконувати роль посередника між двома країнами, що воюють.
Таку позицію підтвердив і президент США Дональд Трамп. Він допустив вихід США з переговорів, якщо одна зі сторін створюватиме серйозні перешкоди.
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