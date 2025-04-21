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У Трампа розглядають ідею зробити зону навколо ЗАЕС нейтральною, - WSJ

Понеділок 21 квітня 2025 04:22
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У Трампа розглядають ідею зробити зону навколо ЗАЕС нейтральною, - WSJ Фото: нейтральна територія буде під контролем США (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

США в рамках питання завершення війни в Україні розглядають ідею нейтральної території навколо Запорізької атомної електростанції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

У матеріалі видання вказані пропозиції, які були зроблені Києву минулого тижня в Парижі з метою завершити війну. Частково ці пункти описувалися в інших виданнях, але WSJ стало відомо про ще одну ідею, яку розглядають у президента США Дональда Трампа.

За словами західних чиновників, Вашингтон розглядає варіант оголосити територію навколо ЗАЕС нейтральною територією, яка могла б перебувати під контролем Америки.

Раніше в березні Трамп у розмові з президентом України Володимиром Зеленським уже порушував питання про можливість придбання США українських електростанцій, включно з ядерними об'єктами, назвавши це "найкращим захистом для цієї інфраструктури".

Також WSJ пише, що, імовірно, ЗАЕС постачатиме електроенергію як на українську територію, так і на окуповані регіони, які РФ захопила після 2022 року й утримує досі.

В Україні хочуть повернути контроль над ЗАЕС

Нагадаємо, менше тижня тому міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що Україна зацікавлена разом зі США контролювати Запорізьку АЕС.

"Вона (ЗАЕС. - ред.) може принести нові можливості для співпраці між нами, наприклад, коли йдеться про експорт електроенергії. Крім того, ми потребуватимемо більшої кількості електрики для будь-якого проєкту, який може бути імплементований в Україні, разом зі Сполученими Штатами. Нам потрібно більше електрики для масштабного відновлення країни, і це дуже важливо", - сказав він.

Місяцем раніше в МЗС РФ заявили, що вважають Запорізьку атомну електростанцію російським ядерним об'єктом. І тому, вони не передадуть жодній іншій державі.

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