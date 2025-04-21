У Трампа розглядають ідею зробити зону навколо ЗАЕС нейтральною, - WSJ

США в рамках питання завершення війни в Україні розглядають ідею нейтральної території навколо Запорізької атомної електростанції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal .

У матеріалі видання вказані пропозиції, які були зроблені Києву минулого тижня в Парижі з метою завершити війну. Частково ці пункти описувалися в інших виданнях, але WSJ стало відомо про ще одну ідею, яку розглядають у президента США Дональда Трампа.

За словами західних чиновників, Вашингтон розглядає варіант оголосити територію навколо ЗАЕС нейтральною територією, яка могла б перебувати під контролем Америки.

Раніше в березні Трамп у розмові з президентом України Володимиром Зеленським уже порушував питання про можливість придбання США українських електростанцій, включно з ядерними об'єктами, назвавши це "найкращим захистом для цієї інфраструктури".

Також WSJ пише, що, імовірно, ЗАЕС постачатиме електроенергію як на українську територію, так і на окуповані регіони, які РФ захопила після 2022 року й утримує досі.