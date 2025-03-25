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У Москві привласнили ЗАЕС, заявивши, що це російський ядерний об'єкт

Вівторок 25 березня 2025 20:49
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У Москві привласнили ЗАЕС, заявивши, що це російський ядерний об'єкт Архівне фото: Запорізька АЕС (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Влада Російської Федерації вважає, що Запорізька атомна станція є російським ядерним об'єктом. І тому її не передадуть жодній іншій державі.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявили у прес-службі російського МЗС, пише "ТАСС".

"ЗАЕС - російський ядерний об'єкт. Передача контролю над нею Україні або будь-якій іншій країні неможлива", - заявили в МЗС РФ.

У російському відомстві вважають, що всі співробітники Запорізької АЕС є громадянами Росії, і тому з їхніми життями не можна грати. Традиційно у РФ згадали і Збройні сили України та їх нібито "звірства".

"Спільна експлуатація станції з будь-якою державою неприпустима", - сказано у заяві.

Контроль над ЗАЕС

Нагадаємо, російські війська захопили Запорізьку АЕС на початку березня 2022 року. Періодично станція відключається від резервного енергопостачання. За словами глави МАГАТЕ Рафаеля Гроссі, ситуація на ЗАЕС залишається нестабільною, це пов'язано з постійними обстрілами.

Нещодавно у Білому домі заявили що президент Дональд Трамп під час розмови з президентом України Володимиром Зеленським обговорив питання електростанцій та АЕС в Україні. Трамп заявив, що США можуть допомогти Україні в управлінні ними.

Згодом Зеленський підтвердив, що американський президент під час розмови з ним цікавився Запорізькою АЕС і можливою участю США у її відновленні. Трамп запитав, чи буде розуміння української влади, що США може модернізувати ЗАЕС.

Однак Зеленський наголосив, що Запорізька АЕС належать державі, і передавати право власності на неї Україна нікому не збирається. Але США можуть інвестувати кошти у її відновлення та модернізацію.

Детальніше про те, навіщо США контроль над ЗАЕС України й чи можливо це, - у матеріалі РБК-Україна.

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