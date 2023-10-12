Правоохоронці ідентифікували всіх 59 загиблих в Грозі, - Клименко

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови МВС Ігоря Клименка.

"59 людей вбили росіяни прямим влучанням "Іскандеру" в селі Гроза. Всі жертви - місцеві мешканці. Пенсіонери, медики, фермери, вчителі, підприємці. Всі - цивільні. Загинули цілими родинами у декілька поколінь", - розповів він.

За словами голови МВС, шість діб криміналісти поліції цілодобово відбирали зразки у родичів, виводили профілі та шукали співпадіння фрагментів.

"19 осіб ідентифікували за допомогою мобільних ДНК-лабораторій. Одного із загиблих - 60-річного чоловіка - криміналісти встановили по 20 частинах тіла", - додав Клименко.

Крім того, ще двох осіб вдалося ідентифікувати за допомогою особистих речей, вилучених з їх будинків, оскільки в них не було родичів прямої лінії для порівняння ДНК-профілів.

Ракетний удар по Грозі

На ранок четверга, 12 жовтня, кількість загиблих через ракетний удар російських військ "Іскандером" по кафе в селі Гроза Харківської області зросла до 56 людей. Як зазначав у коментарі РБК-Україна речник Харківської облпрокуратури Дмитро Чубенко, ще 3 особи за заявами родичів вважалися зниклими безвісти.

11 жовтня СБУ викрила двох навідників "Іскандера", якою РФ обстріляла село. Ними виявилися два брати, які під час окупації села перейшли на бік ворога і разом із сім'ями перехали до РФ. Крім того, правоохоронці наразі з'ясовують, з ким спілкувалися зрадники, щоб отримати інформацію для обстрілу села.