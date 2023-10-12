ЗСУ за добу просунулися на сотні метрів південніше Бахмута

Українські захисники за минулу добу просунулися на сотні метрів на деяких напрямках південніше Бахмута.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Східного угруповання військ ЗСУ Іллі Євлаша в ефірі телемарафону.

За його словами, на Бахмутському напрямку українські бійці продовжують наступальні дії.

"Зокрема, за минулу добу нашим оборонцям сотнями метрів вдалося пройти на деяких напрямках південніше міста Бахмут", - розповів Євлаш.

Ситуація під Бахмутом

Українські військові продовжують тиснути на ворога на південному фланзі Бахмутського напрямку. Там нещодавно були звільнені населені пункти Андріївка та Кліщіївка.

Варто зазначити, нещодавно ЗСУ повідомили про загострення бої біля залізниці під Бахмутом.

Як пояснювали військові, Андріївка та Кліщіївка розташовані на висоті, а сама залізниця - в низині, тому українські захисники можуть артилерією вражати російські підрозділи та техніку.