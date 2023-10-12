Військовий потрапив в полон. У ГУР розкрили нові деталі висадки в Криму

Унаслідок висадки бійців ГУР в окупованому Криму 4 жовтня стався жорстокий бій, на жаль один український військовий потрапив у полон до росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрія Юсова в ефірі телемарафону.

"Нових даних ми оприлюднювати не будемо, але так, можемо підтвердити, що є втрати, в тому числі є полонений, і втрати неспівмірні із втратами противника", - йдеться у заяві.

За словами Юсова, на превеликий жаль, але це реальність. Деокупація українських територій пов'язана із жертовністю і жертвами наших оборонців і захисників. В даній ситуації мова йде про спецпризначенців і в ГУР можуть підтвердити, що Україна зробить все можливе для того, щоб обов'язково кожен полонений український захисник повернувся додому.

"Над цим працює Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими і зрештою вся команда Сил безпеки і оборони. Україна продовжить і далі робити все для того, щоби деокупувати наші території і повернути землі та людей", - додав Юсов.

Раніше низка російських пропагандистських ЗМІ та колаборантів у Криму повідомляли про нібито взяття в полон бійця ГУР під час рейду українських спецпризначенців 4 жовтня. Однак на той момент українська сторона не підтверджувала цю інформацію.

Що цьому передувало

Нагадаємо, раніше в Головному управлінні розвідки Міноборони повідомили, що українські спецпризначенці висадилися в окупованому Криму.

Так, спецпризначенці "Стугни" та "Братства" у складі спецпідрозділу Тимура ГУР МО України десантувались на території півострова та нанесли вогневе ураження по російських окупантах.

Пізніше Юсов сказав, що в рамках висадки в бійців ГУР в окупованому Криму стався жорстокий бій. Росіяни зазнали значних втрат, а наші групи вже повернулися зі спецоперації.