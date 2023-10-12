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РФ масовано обстріляла Донецьку область: двоє загиблих, серед них дитина

Донецька область, Четвер 12 жовтня 2023 18:53
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РФ масовано обстріляла Донецьку область: двоє загиблих, серед них дитина Фото: Наслідки обстрілу (facebook.com/don.gp.gov.ua)
Автор: Дмитро Браславський

Російські війська сьогодні, 12 жовтня, обстріляли населені пункти Донецької області. Унаслідок ворожих атак загинуло двоє людей, серед них дитина. Також постраждало семеро людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Донецьку обласну прокуратуру.

Через обстріли РФ загинула дитина

Окупанти здійснили ракетні удари по селу Багатир Волноваського району. Від влучання засобів ураження загинув 11-річний хлопчик, а його 6-річний брат отримав поранення тулуба.

Їхню 31-річну матір госпіталізували з множинними рваними ранами.

Постраждалі від атак окупантів

Російська армія обстріляла Авдіївку, внаслідок чого осколкові поранення дістали чоловік 58 років і 61-річна жінка.

Під ворожим вогнем опинилося і село Галицинівка Покровського району. Там унаслідок розривів снарядів дістали тілесні ушкодження чоловік 32-х та жінка 62-х років.

Фото: Наслідки обстрілу (facebook.com/don.gp.gov.ua)

Крім того, армія РФ атакувала місто Гірник Покровського району. Від влучень російських боєприпасів загинула 44-річна жінка. Її 24-річний зять отримав травми.

Триває розслідування

Правоохоронцями розпочаті досудові розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни

Прокурори вживають усіх можливих і належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених Збройними силами РФ.

Ситуація в Донецькій області

Росіяни щодня відкривають вогонь по містах й селах Донецької області. Прифронтові населені пункти регіону, і навіть ті, що знаходяться в відносному тилу, постійно перебувають під ударами.

Нещодавно росіяни завдали удару ракетою "Іскандер" по Костянтинівці Донецької області. Серед поранених є дитина.

До цього росіяни з артилерії обстріляли низку населених пунктів у Донецькій області. Унаслідок ворожої атаки загинув чоловік, є поранені.

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