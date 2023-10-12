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Україна – Італія: який стадіон буде домашнім у матчі відбору до Євро-2024

Леверкузен, Четвер 12 жовтня 2023 09:45
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Україна – Італія: який стадіон буде домашнім у матчі відбору до Євро-2024 Фото: "Синьо-жовті" програли італійцям перший матч (figc.it)
Автор: Антон Федорців

Українська асоціація футболу визначилася з місцем проведення поєдинку фінального туру кваліфікації до чемпіонату Європи. Національна команда України прийме збірну Італії на німецькій землі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

Матч Україна – Італія відбудеться 20 листопада в Леверкузені. Поєдинок прийме стадіон "БайАрена". Стартовий свисток зустрічі прозвучить о 21:45 за київським часом.

Футбольна арена в Північному Рейні-Вестфалії належить леверкузенському "Байєру". Лідер німецької Бундесліги проводить тут домашні матчі внутрішніх змагань і єврокубків із 1958 року. На міжнародні матчі місткість стадіону становить 29412 глядачів.

Після повномасштабного вторгнення РФ до України національна команда змушена грати домашні матчі за межами батьківщини. Зокрема, останні поєдинки "синьо-жовті" зіграли в польських містах (Вроцлав, Краків, Лодзь), а також у словацькій Трнаві. Натомість Північну Македонію 14 жовтня збірна України прийме в Празі.

Раніше провідні букмекери склали сітку коефіцієнтів на поєдинок проти балканців. Українська команда стала безумовним фаворитом протистояння. Натомість імовірність перемоги збірної Північної Македонії менша за варіант із підсумковою нічиєю.

До слова, раніше УЄФА передумав повертати юнацькі команди РФ у турніри під своєю егідою.

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