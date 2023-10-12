Фронт, виробництво зброї та ситуація на Близькому Сході. Зеленський провів Ставку

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 12 жовтня, провів тривале засідання Ставки верховного головнокомандувача. На ньому обговорили ситуацію на фронті і не тільки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави України у Telegram .

Ситуація на фронті

За словами президента, на Ставці заслухали доповіді головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського, командувача оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Олександра Тарнавського.

"Ситуація на основних напрямках - схід, південь. Захист наших позицій. Наші кроки вперед", - повідомив президент.

Виробництво української зброї

Другим питанням на Ставці було українське виробництво зброї та техніки та постійне нарощування обсягів.

"Мінстратегпром має чітке завдання представити програму забезпечення українською зброєю за всіма ключовими потребами - від ракет і дронів до бронетехніки та снарядів. За окремими елементами такої програми вже були доповіді. Хороші результати. Будуть більш значущі", - додав президент.

За словами Зеленського, він дав окреме доручення віцепрем’єр-міністру Михайлу Федорову та міністру оборони Рустему Умєрову щодо максимальної цифровізації постачання для сил оборони.

"Повна підзвітність і контроль - наш пріоритет. Є чіткі терміни реалізації", - написав глава України.

Ситуація на Близькому Сході

Голова Служби зовнішньої розвідки Олександр Литвиненко представив комплексний аналіз ситуації на Близькому Сході.

Президент розповів, що це буде враховано, а також держава буде дбати про інтереси своїх громадян у регіоні. Зеленський розповів, що Україна працює з партнерами заради недопущення ширшої дестабілізації.

Ставка верховного головнокомандувача

Востаннє президент проводив тривале засідання Ставки верховного головнокомандувача 6 жовтня. На ньому обговорили ситуацію на фронті, підготовку до зими, а також заслухали доповіді військових.

До цього президент України Володимир Зеленський провів перше засідання Ставки верховного головнокомандувача після повернення з тривалого відрядження. Це відбулося 26 вересня.