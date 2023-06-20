Зеленський призначив Мельника послом у Бразилії

Президент України Володимир Зеленський призначив заступника міністра закордонних справ України Андрія Мельника послом України у Бразилії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ президента.

"Призначити Мельника Андрія Ярославовича надзвичайним і повноважним послом України в Федеративній Республіці Бразилія", - сказано у ньому.

Зазначимо, що нещодавно уряд Бразилії надав згоду на призначення Мельника послом України у країні.

Що відомо про Андрія Мельника

З 2014 по 2022 рік Мельник був послом України в Німеччині. Він відомий своїми різкими заявами на посаді.

Зокрема, Мельник назвав канцлера Німеччини Олафа Шольца "ображеною ліверною ковбасою" за непряму відмову їхати до Києва.

Посол також звинувачував у Німеччину в тому, що їй не вистачає культури гостинності, тому українські біженці виїжджають із країни.

На тлі скандалів Зеленський звільнив Мельника з посади посла України в Німеччині.

Після цього Мельник у листопаді 2022 року став заступником глави МЗС України.

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