Мельник може знову стати послом. Його кандидатуру схвалила Бразилія

Заступник міністра закордонних справ України Андрій Мельник знову може стати послом. Його кандидатуру схвалив уряд Бразилії.

"Уряд Бразилії із задоволенням повідомляє про надання згоди на призначення пана Андрія Мельника надзвичайним і повноважним послом України в Бразилії", - йдеться в повідомленні.

Андрій Мельник

Український дипломат. Надзвичайний і повноважний посол України в Німеччині з 19 грудня 2014 по 9 липня 2022 року. З 18 листопада 2022 року призначений заступником глави МЗС України.

Нагадаємо, раніше Мельник назвав канцлера Німеччини Олафа Шольца "ображеною ліверною ковбасою".

Після цього він звинуватив Німеччину в тому, що їй вистачає культури гостинності, тому українські біженці виїжджають із цієї країни.

На тлі всіх скандалів президент Володимир Зеленський звільнив Андрія Мельника з посади посла України в Німеччині.

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