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Мельник може знову стати послом. Його кандидатуру схвалила Бразилія

Новость на русском →
Четвер 11 травня 2023 20:15
Мельник може знову стати послом. Його кандидатуру схвалила Бразилія Фото: заступник міністра закордонних справ Андрій Мельник (mfa.gov.ua)
Автор: Валерія Поліщук

Заступник міністра закордонних справ України Андрій Мельник знову може стати послом. Його кандидатуру схвалив уряд Бразилії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства закордонних справ Бразилії.

"Уряд Бразилії із задоволенням повідомляє про надання згоди на призначення пана Андрія Мельника надзвичайним і повноважним послом України в Бразилії", - йдеться в повідомленні.

Андрій Мельник

Український дипломат. Надзвичайний і повноважний посол України в Німеччині з 19 грудня 2014 по 9 липня 2022 року. З 18 листопада 2022 року призначений заступником глави МЗС України.

Нагадаємо, раніше Мельник назвав канцлера Німеччини Олафа Шольца "ображеною ліверною ковбасою".

Після цього він звинуватив Німеччину в тому, що їй вистачає культури гостинності, тому українські біженці виїжджають із цієї країни.

На тлі всіх скандалів президент Володимир Зеленський звільнив Андрія Мельника з посади посла України в Німеччині.

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