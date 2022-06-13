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Мельник упрекнул Германию в негостеприимном приеме украинцев

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Берлин, Понедельник 13 июня 2022 17:44
Мельник упрекнул Германию в негостеприимном приеме украинцев Фото: посол Украины в Германии Андрей Мельник (mfa gov ua)
Автор: Сергей Новиков

Германии не хватает культуры гостеприимства, поэтому украинские беженцы уезжают из этой страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.

По словам посла Украины в Германии Андрея Мельника многие украинские беженцы выезжают, потому что им здесь не рады.

"Большинство украинцев давно возвращаются. Из этой страны уезжает больше людей, чем к вам приезжает. Германии стоит задуматься, почему у стольких украинцев нет желания здесь оставаться", - отметил он.

В то же время министр внутренних дел Баварии Йоахим Херманн категорически не согласен с упреками Мельника.

"В целом беженцы чувствуют себя комфортно. Я знаю, что в Баварии то, что говорит господин Мельник, неверно… Люди настроены позитивно и удивлены тем, насколько хорошо их принимают", - подчеркнул он.

Напомним, еще по состоянию на середину мая 2022 года поток украинских беженцев в Германию резко сократился.

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