Мельник упрекнул Германию в негостеприимном приеме украинцев
Германии не хватает культуры гостеприимства, поэтому украинские беженцы уезжают из этой страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.
По словам посла Украины в Германии Андрея Мельника многие украинские беженцы выезжают, потому что им здесь не рады.
"Большинство украинцев давно возвращаются. Из этой страны уезжает больше людей, чем к вам приезжает. Германии стоит задуматься, почему у стольких украинцев нет желания здесь оставаться", - отметил он.
В то же время министр внутренних дел Баварии Йоахим Херманн категорически не согласен с упреками Мельника.
"В целом беженцы чувствуют себя комфортно. Я знаю, что в Баварии то, что говорит господин Мельник, неверно… Люди настроены позитивно и удивлены тем, насколько хорошо их принимают", - подчеркнул он.
Напомним, еще по состоянию на середину мая 2022 года поток украинских беженцев в Германию резко сократился.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.