Зеленский уволил послов в Германии и еще ряде стран

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующие указы №479/2022 - №483/2022 , опубликованные на сайте Офиса президента.

Кроме Мельника, глава государства также уволил Любовь Непоп с должности посла Украины в Венгрии, Вячеслава Яцюка - Норвегии, Евгения Перебийноса - Чехии, Игоря Полиху - Индии. Последний по совместительству возглавлял дипмиссии в Республике Мальдивы, Федеративной Демократической Республике Непал, Демократической Социалистической Республике Шри-Ланка и Народной Республике Бангладеш.

Скандал с Мельником

Андрей Мельник на должности посла Украины запомнился несколькими скандальными фразами. В частности, он сравнил канцлера Германии Олафа Шольца с "обиженной ливерной колбасой" за то, что тот якобы не хотел ехать в Украину.

Кроме того, Мельник в одном из интервью заявил, что "пока нет доказательств того, что бандеровцы убили сотни тысяч евреев", а этот нарратив якобы продвигает Россия.

В МИД позже открестились от слов посла, а министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел разговор с польским коллегой Збигнев Рау касательно этого заявления дипломата.