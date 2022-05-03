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Посол Украины резко раскритиковал Шольца за отказ приехать в Киев

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Берлин, Вторник 03 мая 2022 09:05
Посол Украины резко раскритиковал Шольца за отказ приехать в Киев Фото: посол Украины в Германии Андрей Мельник (germany.mfa.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Посол Украины в Германии Андрей Мельник резко раскритиковал канцлера ФРГ за косвенный отказ ехать в Киев. Тот якобы отказался от визита пока этого не сделает лично немецкий президент Франк-Вальтер Штайнмайер.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление посла изданию Spiegel.

"Играть в обиженную сосиску - звучит не очень по-государственному. Речь идет о жесточайшей войне на уничтожение со времен нападения нацистов на Украину, это не детский сад", - отметил Мельник.

Что произошло

Напомним, правительство Украины ранее отменило визит президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера в украинскую столицу. Причиной отмены являются тесные связи Штайнмайера с Россией в последние годы.

Впоследствии посол Украины Андрей Мельник заявил, что в Киев приглашен канцлер Германии Олаф Шольц и с ним высшее руководство намерено обсудить перспективы поставок тяжелого вооружения в Украину.

Однако сам канцлер Германии заявил, он не хочет ехать в Киев, пока там не будет президента Штайнмайера.

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