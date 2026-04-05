Зеленський прибув до Сирії на переговори: що відомо на цей час

Президент України Володимир Зеленський прибув до Сирії з офіційним візитом для проведення переговорів щодо безпеки та економічної взаємодії.

Про це заявив Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Telegram -канал президента та сирійське агентство САНА .

"Продовжуємо нашу активну українську дипломатію заради реальної безпеки та економічної взаємодії. Кожен народ, кожен регіон заслуговують на мирне життя", - зазначив президент України.

Президент наголосив на важливості економічної та безпеково ї співпраці в межах цього візиту .

За даними агенства, у міжнародному аеропорту Дамаска українську делегацію зустрів міністр закордонних справ та у справах емігрантів Сирії Асаад Хассан Аль-Шайбані.

Турне Близьким Сходом

Нагадаємо, візит до Дамаска став продовженням масштабного дипломатичного турне президента Близьким Сходом.

Раніше Володимир Зеленський повідомив, що Україна розраховує на допомогу країн регіону з поставками дизеля в обмін на досвід та допомогу у боротьбі з дронами типу "Шахед".

Також у межах поїздки Україна та Катар уклали 10-річну угоду про партнерство в оборонній сфері. Документ передбачає розвиток спільних технологічних проєктів та залучення інвестицій у ВПК.

Окрім цього, під час зустрічі в Абу-Дабі з президентом ОАЕ Мухаммадом бін Заїдом Аль Нагаяном було досягнуто домовленостей про нову безпекову співпрацю, зокрема у питаннях захисту інфраструктури та реагування на регіональні загрози.