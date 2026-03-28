Зеленський після зустрічі з лідером ОАЕ заявив про нову безпекову співпрацю

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі в Абу-Дабі з президентом Об'єднаних Арабських Еміратів Мухаммадом бін Заїдом Аль Нагаяном домовився про співробітництво у сфері безпеки й оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу президента .

За словами Зеленського, під час зустрічі сторони обговорили безпекову ситуацію в ОАЕ та в регіоні, зокрема удари з боку Ірану, а також блокування Ормузької протоки, що прямо впливає на світовий ринок нафти.

Президент наголосив, що Україна готова до спільної довгострокової роботи з Еміратами, яка, на його переконання, у стратегічній перспективі має посилити обидві держави та допомогти захистити життя людей.

Також лідери обговорили можливості для посилення захисту, зокрема інвестиції, спільне виробництво та модернізацію систем захисту критичної й соціальної інфраструктури.

"Для всіх нормальних держав важливо забезпечити стабільність та захистити життя в умовах сучасних загроз. Україна в цьому має відповідну експертизу: наше місто, на жаль, щодня під ударами вже впродовж чотирьох років повномасштабної війни. Українці працюють на відповідній системі захисту, яка дає значний відсоток збитку ворожих дронів і ракет. Саме такий системний підхід та інтеграційний досвід ми пропонуємо нашим партнерам", - наголосив Зеленський.

За його словами, Мухаммад бін Заїд Аль Нагаян також подякував українській стороні за експертну підтримку та досвід, яким Україна ділиться з партнерами.

За підсумками зустрічі Київ і Абу-Дабі домовилися про подальшу співпрацю у сфері безпеки й оборони. Наразі команди двох країн фіналізують деталі домовленостей.

Робота української команди в ОАЕ

В ОАЕ вже кілька тижнів працює українська команда, яка допомагає посилювати захист життя та безпеку в умовах нових загроз.

Зеленський повідомив, що зустрівся з представниками цієї групи та обговорив із ними перші результати роботи, ключові висновки і подальші пропозиції.

"Наша спільна мета з партнерами - більше безпеки, - наголосив предидент. - Багато залежало від швидких та ефективних оборонних рішень. Сьогодні Україна не тільки потребує допомоги, а й сама готова підтримати тих, хто підтримує нас".

Упродовж останніх тижнів українські експерти провели низку зустрічей із представниками сил безпеки та оборони ОАЕ.

Як повідомив Зеленський, українська команда працює над посиленням захисту від повітряних загроз. Саме ці напрацювання він обговорив напередодні зустрічі з президентом ОАЕ Мухаммадом бін Заїдом Аль Нагаяном.

"Вже є чітке розуміння того, як можна зміцнити систему захисту неба та критичної інфраструктури в Еміратах, інтегрувавши український досвід. Йдеться про комплексні рішення, які довели свою ефективність", - підсумував глава держави.