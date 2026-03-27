Допомога з дронами в обмін на дизель: Зеленський відкрив деталі візиту на Близький Схід

Україна розраховує, що країни Близького Сходу в обмін на допомогу з "Шахедами" нададуть допомогу з поставками дизеля.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону .

Президент вже встиг відвідати не тільки Саудівську Аравію. За його словами, країни Близького Сходу забезпечені серйозним захистом від балістичних ракет. Зокрема, йдеться про системи ППО, яких навіть немає в України. Але зараз для них головний виклик - захист від іранських ударних безпілотників.

Зеленський розповів, що зараз Україна дає близькосхідним країнам точну експертизу для захисту цивільної інфраструктури та мирних жителів.

"Своєю чергою у мене є питання про дефіцит дизеля від Кабміну і "Нафтогазу". Розумію завдання для безпеки України. Вважаю, що це питання я вирішую", - додав він.

Президент підтвердив, що під час візиту на Близький Схід він вирішує проблему з поставками дизеля в Україну.

"У нас 90% із дефіциту, який може статися, 90% - це дизель. Тому закриваємо це питання", - пояснив він.