Україна і Катар уклали 10-річну угоду про партнерство в оборонній сфері, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна і Катар домовилися про взаємовигідне партнерство в оборонній сфері щонайменше на 10 років.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави держави.
Зеленський поінформував, що зустрівся в Досі з еміром Катару шейхом Таміном бін Хамадом Аль Тані. Також на зустрічі був присутній катарський прем'єр-міністр Мухаммад бін Абдулрахман Аль Тані.
За словами президента, сторони обговорили питання захисту життя в обох країнах та уклали угоду про проєкти в оборонній індустрії.
"Обговорили питання, як забезпечити більше захисту життя в наших країнах, і домовилися про взаємовигідне партнерство в оборонній сфері щонайменше на 10 років. Після закінчення зустрічі начальники наших генеральних штабів підписали відповідну угоду, яка передбачає спільні проєкти в оборонній індустрії, створення співвиробництв і технологічні партнерства між компаніями", - розповів глава держави.
Також він додав, що поінформував про безпекову ситуацію в Україна, постійні атаки Росії і тісну співпрацю Москви з іранським режимом.
"Нам важливо посилювати ППО, і ми розраховуємо на відповідну підтримку з боку партнерів", - резюмував Зеленський.
Що ще відомо
Через кілька хвилин після допису Зеленського, пост розмістив секретар РНБО Рустем Умєров. Він підтвердив, що була укладена угода і розповів деякі деталі.
За його словами, угода формує рамку для довгострокової взаємодії у сфері безпеки, зокрема у напрямку протидії сучасним повітряним загрозам та посилення спроможностей захисту.
"Документ також передбачає розвиток спільних проєктів, технологічну кооперацію та залучення інвестицій у безпекові рішення", - повідомив секретар РНБО.
Візит Зеленського на Близький Схід
Нагадаємо, що Володимир Зеленський кілька днів тому прибув із візитом на Близький Схід. Вчора президент розповів, що розраховує на те, що країни Близького Сходу в обмін на допомогу в боротьбі з "Шахедами" нададуть допомогу з постачанням дизельного палива.
Крім того, Україна укладає угоди. Зокрема, вчора Міноборони України та Саудівська Аравія також підписали документ про оборонне співробітництво. Він передбачає основу для подальших контрактів, технологічного співробітництва та інвестицій.
Також сьогодні стало відомо, що Зеленський під час зустрічі з президентом ОАЕ також домовився про співпрацю у сфері безпеки та оборони.