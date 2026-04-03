Зеленський і Папа Римський обговорили "великодню ескалацію" під час обстрілу РФ

15:06 03.04.2026 Пт
2 хв
Президент також запросив Папу Лева XIV відвідати Україну
aimg Тетяна Степанова
Зеленський і Папа Римський обговорили "великодню ескалацію" під час обстрілу РФ Архівне фото: президент України Володимир Зеленський та Папа Римський Лев XIV (Володимир Зеленський Папа Лев XIV (facebook.com/zelenskyy.official)

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Папою Римським Левом XIV прямо під час масованої атаки Росії вдень 3 квітня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави держави.

"Говорив сьогодні з Папою Римським Левом XIV. Прямо в час цієї розмови росіяни знову атакували Україну - сотні "Шахедів" і десятки ракет проти наших міст і громад. Фактично від ночі триває атака хвилями, і вже щонайменше п’ять регіонів були під ударом", - повідомив Зелеський.

Він зазначив, що в українців немає жодної години спокою, і це така відповідь Росії на пропозицію припинення вогню на Великдень.

"Фактично росіяни тільки збільшили інтенсивність ударів і замість тиші в небі роблять великодню ескалацію. Це точно не можна ігнорувати, і я вдячний усім у світі, хто про це не мовчить", - зазначив президент.

Зеленський розповів Папі Римському про переговорний процес і роботу з американською командою.

Також подякував за сприяння в поверненні українських викрадених дітей і за всю гуманітарну допомогу, яку Ватикан передав Україні, зокрема під час цієї важкої зими.

Окрім того. обговорили й ситуацію на Близькому Сході та в регіоні Затоки.

"Побажав Його Святості та вірянам, які святкують Великдень цієї неділі, благословенного свята й миру. Звісно, будемо раді бачити Його Святість в Україні з апостольським візитом. І особливо вдячний, що Папа пам’ятає про Україну, українців і молиться за мир для нашого народу", - додав президент.

Масована атака РФ по Україні

Нагадаємо, у п'ятницю вдень, 3 квітня, Росія здійснила масований комбінований обстріл України, застосувавши понад пів тисячі дронів і крилатих ракет.

Під ударами посеред білого дня опинилися житлові будинки, ТЦ і навіть ветклініка - є загиблі, поранені та перебої зі світлом.

З 579 ворожих цілей протиповітряною обороною збито/подавлено 541 ціль - 26 ракет та 515 безпілотників різних типів.

Є влучання 11 ракет та 27 ударних дронів на 20 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 22 локаціях.

Закрема, росіяни атакували Київську область, Харків, Суми та Полтаву.

За словами керівника ЦПД Андрія Коваленка, головна мета росіян в таких атаках - збільшення кількості жертв серед цивільних. Саме тому комбінований удар відбувся в робочий день із застосуванням великої кількості дронів та ракет.

Детальніше про наслідки сьогоднішнього масованого обстрілу - у матеріалі РБК-Україна.

Приліт в Обухові, знищена ветклініка, люди під завалами: які наслідки атаки РФ
Приліт в Обухові, знищена ветклініка, люди під завалами: які наслідки атаки РФ
