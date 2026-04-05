Зеленский прибыл в Сирию на переговоры: что известно на данный момент

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Сирию с официальным визитом для проведения переговоров по безопасности и экономическому взаимодействию.

Об этом заявил Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Telegram-канал президента и сирийское агентство САНА .

"Продолжаем нашу активную украинскую дипломатию ради реальной безопасности и экономического взаимодействия. Каждый народ, каждый регион заслуживают мирной жизни", - отметил президент Украины.

Президент подчеркнул важность экономического сотрудничества и сотрудничества в области безопасности в рамках этого визита .

Вместе с президентом Украины в страну прибыл министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

По данным агентства, в международном аэропорту Дамаска украинскую делегацию встретил министр иностранных дел и по делам эмигрантов Сирии Асаад Хассан Аль-Шайбани.

Турне по Ближнему Востоку

Напомним, визит в Дамаск стал продолжением масштабного дипломатического турне президента по Ближнему Востоку.

Ранее Владимир Зеленский сообщил, что Украина рассчитывает на помощь стран региона с поставками дизеля в обмен на опыт и помощь в борьбе с дронами типа "Шахед".

Также в рамках поездки Украина и Катар заключили 10-летнее соглашение о партнерстве в оборонной сфере. Документ предусматривает развитие совместных технологических проектов и привлечение инвестиций в ВПК.

Кроме этого, во время встречи в Абу-Даби с президентом ОАЭ Мухаммадом бин Заидом Аль Нахайяном были достигнуты договоренности о новом сотрудничестве в сфере безопасности, в частности в вопросах защиты инфраструктуры и реагирования на региональные угрозы.