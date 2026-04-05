ua en ru
Вс, 05 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Зеленский прибыл в Сирию на переговоры: что известно на данный момент

17:35 05.04.2026 Вс
2 мин
Президент рассказал о цели своей поездки в Сирию
aimg Сергей Козачук
Зеленский прибыл в Сирию на переговоры: что известно на данный момент Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Сирию с официальным визитом для проведения переговоров по безопасности и экономическому взаимодействию.

Об этом заявил Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Telegram-канал президента и сирийское агентство САНА.

Детали визита в Дамаск

По данным агентства, в международном аэропорту Дамаска украинскую делегацию встретил министр иностранных дел и по делам эмигрантов Сирии Асаад Хассан Аль-Шайбани.

Вместе с президентом Украины в страну прибыл министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

Программа визита предусматривает несколько содержательных форматов встреч, направленных на укрепление международных связей.

Фото: Зеленский и Хакан Фидан прибыли в Сирию (sana.sy)

По словам Зеленского, Украина продолжает активную работу на дипломатическом фронте.

Президент подчеркнул важность экономическогосотрудничества исотрудничества в области безопасностив рамках этого визита.

"Продолжаем нашу активную украинскую дипломатию ради реальной безопасности и экономического взаимодействия. Каждый народ, каждый регион заслуживают мирной жизни", - отметил президент Украины.

Турне по Ближнему Востоку

Напомним, визит в Дамаск стал продолжением масштабного дипломатического турне президента по Ближнему Востоку.

Ранее Владимир Зеленский сообщил, что Украина рассчитывает на помощь стран региона с поставками дизеля в обмен на опыт и помощь в борьбе с дронами типа "Шахед".

Также в рамках поездки Украина и Катар заключили 10-летнее соглашение о партнерстве в оборонной сфере. Документ предусматривает развитие совместных технологических проектов и привлечение инвестиций в ВПК.

Кроме этого, во время встречи в Абу-Даби с президентом ОАЭ Мухаммадом бин Заидом Аль Нахайяном были достигнуты договоренности о новом сотрудничестве в сфере безопасности, в частности в вопросах защиты инфраструктуры и реагирования на региональные угрозы.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Владимир Зеленский Ближний восток Война в Сирии
Новости
Аналитика
