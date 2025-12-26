Зеленський: працюємо над 5 документами щодо миру, в деяких питаннях можна поставити крапку

"Передусім, ми працюємо щоденно над кількома документами, їх зараз п'ять, ми хочемо проговорити кілька нюансів по гарантіях безпеки. Я бачу зараз, що між нами та Сполученими Штатами угода майже готова", - зазначив президент.

Зеленський додав, що питання "підписувати, або не підписувати" - на даному етапі другорядне. Воно залежить від того, в якому форматі пройде зустріч. Але документ фактично вже "на столі".

Щодо готовності України підписувати певні домовленості, Зеленський пояснив, що план з 20 пунктів охоплює чотири зацікавлені сторони - це Україна, Америка, Росія і Європа. Підписувати документи без участі Європи, або росіян неможливо. Угода, за фактом, чотиристороння.

"Але є у нас двосторонні домовленості. І знов-таки, це друге питання, чи ми їх підписуємо з президентом (президентом США Дональдом Трампом, - ред.) або ні. Нам треба їх ще раз обговорити. Щоденно є зміни в усі ці документи, які вносяться нашими переговорниками. Я думаю, в деяких речах уже можна ставити крапку", - резюмував президент України.