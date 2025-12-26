Зеленский: работаем над 5 документами по миру, в некоторых вопросах можно поставить точку

"Прежде всего, мы работаем ежедневно над несколькими документами, их сейчас пять, мы хотим проговорить несколько нюансов по гарантиям безопасности. Я вижу сейчас, что между нами и Соединенными Штатами соглашение почти готово", - отметил президент.

Зеленский добавил, что вопрос "подписывать или не подписывать" - на данном этапе второстепенный. Он зависит от того, в каком формате пройдет встреча. Но документ фактически уже "на столе".

Относительно готовности Украины подписывать определенные договоренности, Зеленский пояснил, что план из 20 пунктов охватывает четыре заинтересованные стороны - это Украина, Америка, Россия и Европа. Подписывать документы без участия Европы, или россиян невозможно. Соглашение, по факту, четырехстороннее.

"Но есть у нас двусторонние договоренности. И опять-таки, это второй вопрос, подписываем ли мы их с президентом (президентом США Дональдом Трампом, - ред.) или нет. Нам надо их еще раз обсудить. Ежедневно есть изменения во все эти документы, которые вносятся нашими переговорщиками. Я думаю, в некоторых вещах уже можно ставить точку", - резюмировал президент Украины.