Україна та США узгодили більшість пунктів мирного плану, - Axios

Україна та США узгодили більшість пунктів мирного плану, зокрема гарантії безпеки для Києва від Вашингтона та Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios .

Високопосадовець США підтвердив готовність США надіслати до Сенату для ратифікації гарантії безпеки, які базуються на статті 5 Статуту НАТО.

За словами офіційних осіб обох країн, більшість пунктів угоди були узгоджені між США та Україною, включаючи гарантії безпеки, які Київ отримає від США та Європи.

Мирний план США

Нагадаємо, Україна та Сполучені Штати під час зустрічі в Маямі 19-21 грудня провели низку консультацій, під час яких зосередили свою увагу на чотирьох ключових документах - частинах майбутньої мирної угоди. Більшість моментів вдалося погодити, але найважчою темою залишається територіальне питання.

Вчора, 24 грудня, президент України Володимир Зеленський вперше розкрив зміст 20 пунктів мирного плану.

У США заявили, що врегулювати війну в Україні та досягти там сталого миру цілком можливо протягом наступних 90 днів. Адміністрація президента США Дональда Трампа планує тиснути на обидві сторони - на Росію та Україну.

Тим часом Росія вимагає змін до останньої версії мирного плану США для завершення війни в України. Зокрема, Кремль хоче більше обмежень щодо ЗСУ, а також вирішення питань щодо санкцій та своїх заморожених активів.

Сьогодні стало відомо, що у неділю, 28 грудня, Зеленський проведе зустріч з президентом США Дональдом Трампом. Зустріч запланована у резиденції Трампа, що у штаті Флорида. Лідери обговорюватимуть мирний план.