Зеленський: працюємо над 5 документами щодо миру, в деяких питаннях можна поставити крапку
Україна та Сполучені Штати працюють загалом на п'ятьма документами, які є супутніми для мирної угоди. В деяких з обговорюваних питань за підсумками переговорів вже можна ставити крапку.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив Володимир Зеленський, відповідаючи на питання журналістів.
"Передусім, ми працюємо щоденно над кількома документами, їх зараз п'ять, ми хочемо проговорити кілька нюансів по гарантіях безпеки. Я бачу зараз, що між нами та Сполученими Штатами угода майже готова", - зазначив президент.
Зеленський додав, що питання "підписувати, або не підписувати" - на даному етапі другорядне. Воно залежить від того, в якому форматі пройде зустріч. Але документ фактично вже "на столі".
Щодо готовності України підписувати певні домовленості, Зеленський пояснив, що план з 20 пунктів охоплює чотири зацікавлені сторони - це Україна, Америка, Росія і Європа. Підписувати документи без участі Європи, або росіян неможливо. Угода, за фактом, чотиристороння.
"Але є у нас двосторонні домовленості. І знов-таки, це друге питання, чи ми їх підписуємо з президентом (президентом США Дональдом Трампом, - ред.) або ні. Нам треба їх ще раз обговорити. Щоденно є зміни в усі ці документи, які вносяться нашими переговорниками. Я думаю, в деяких речах уже можна ставити крапку", - резюмував президент України.
Зазначимо, раніше Зеленський розповів, що 20-пунктний мирний план готовий вже на 90%. Він також наголосив, що під час зустрічі з американським колегою Дональдом Трампом обов'язково підніме питання територій.
Зустріч пройде у неділю, 28 грудня, у резиденції Трампа в Мар-а-Лаго у штаті Флорида. Європейські партнери будуть присутні на зустрічі в режимі онлайн.
Зазначимо, що Україна та Сполучені Штати під час зустрічі в Маямі 19-21 грудня провели низку консультацій, під час яких зосередили свою увагу на чотирьох ключових документах - частинах майбутньої мирної угоди.
Наразі робота з погодження усіх важливих моментів триває. За даними ЗМІ, більшість моментів вдалося погодити, але найважчою темою залишається територіальне питання.