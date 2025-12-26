ua en ru
Зеленский: работаем над 5 документами по миру, в некоторых вопросах можно поставить точку

Украина, Пятница 26 декабря 2025 16:15
UA EN RU
Зеленский: работаем над 5 документами по миру, в некоторых вопросах можно поставить точку Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Украина и Соединенные Штаты работают в целом над пятью документами, которые являются сопутствующими для мирного соглашения. В некоторых из обсуждаемых вопросов по итогам переговоров уже можно ставить точку.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил Владимир Зеленский, отвечая на вопросы журналистов.

"Прежде всего, мы работаем ежедневно над несколькими документами, их сейчас пять, мы хотим проговорить несколько нюансов по гарантиям безопасности. Я вижу сейчас, что между нами и Соединенными Штатами соглашение почти готово", - отметил президент.

Зеленский добавил, что вопрос "подписывать или не подписывать" - на данном этапе второстепенный. Он зависит от того, в каком формате пройдет встреча. Но документ фактически уже "на столе".

Относительно готовности Украины подписывать определенные договоренности, Зеленский пояснил, что план из 20 пунктов охватывает четыре заинтересованные стороны - это Украина, Америка, Россия и Европа. Подписывать документы без участия Европы, или россиян невозможно. Соглашение, по факту, четырехстороннее.

"Но есть у нас двусторонние договоренности. И опять-таки, это второй вопрос, подписываем ли мы их с президентом (президентом США Дональдом Трампом, - ред.) или нет. Нам надо их еще раз обсудить. Ежедневно есть изменения во все эти документы, которые вносятся нашими переговорщиками. Я думаю, в некоторых вещах уже можно ставить точку", - резюмировал президент Украины.

Отметим, ранее Зеленский рассказал, что 20-пунктный мирный план готов уже на 90%. Он также отметил, что во время встречи с американским коллегой Дональдом Трампом обязательно поднимет вопрос территорий.

Встреча пройдет в воскресенье, 28 декабря, в резиденции Трампа в Мар-а-Лаго в штате Флорида. Европейские партнеры будут присутствовать на встрече в режиме онлайн.

Отметим, что Украина и Соединенные Штаты во время встречи в Майами 19-21 декабря провели ряд консультаций, во время которых сосредоточили свое внимание на четырех ключевых документах - частях будущего мирного соглашения.

Сейчас работа по согласованию всех важных моментов продолжается. По данным СМИ, большинство моментов удалось согласовать, но самой тяжелой темой остается территориальный вопрос.

