Зеленський поїхав до Польщі, а Ізраїль уклав угоду з ХАМАС: новини за 15 січня

Український президент Володимир Зеленський відвідав Польщу. А тим часом Ізраїль уклав угоду з ХАМАС.

Більш детально про те, що сталося у середу, 15 січня - у матеріалі РБК-Україна .

Візит Зеленського до Польщі

Вчора, 15 січня, український президент прибув з офіційним візитом до Польщі. В українського президента запланована низка зустрічей з польськими урядовцями.

Зауважимо, що напередодні офіс польського прем'єра повідомив, що президент України Володимир Зеленський у середу вирушить із візитом до Варшави, де зустрінеться з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском.

Водночас радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк розповів, чого очікувати від візиту Зеленського до Польщі.

Угода Ізраїлю та ХАМАСа

Ізраїль досяг угоди щодо Сектору Газа з терористами ХАМАСу. В рамках угоди терористи ХАМАС зобов'язалися поетапно звільнити ізраїльських заручників. На першому етапі мова йде про 33 заручників. Загалом ХАМАС може утримувати 94 людей.

Наразі вже відомо, що президент Ізраїлю Іцхак Герцог закликав уряд схвалити угоду про припинення вогню з ХАМАС. Найближчими днями вона буде винесена на голосування.

Детальніше про те, як довго може протриматись перемир'я, а також про нові проблеми, які створює угода - читайте детальніше в матеріалі РБК-Україна.

TikTok готується припинити роботу в США

Соцмережа TikTok готується до блокування застосунку для користувачів у Сполучених Штатах Америки.

Це станеться, якщо Верховний суд не визнає заборону платформи в країні незаконною.

Детальніше про дату закриття розважальної платформи в США, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Радбез ООН збереться щодо України

Рада Безпеки ООН збереться сьогодні, 16 січня. На засіданні обговорять ситуацію в Україні у звʼязку з військовими діями Російської Федерації.

Сьогодні, на запит Словенії та США, які попередньо консультувалися з українською делегацією, відбудеться засідання Ради Безпеки ООН за пунктом порядку денного "Підтримання миру і безпеки України".

Україна домоглася виходу на окремий формат повернення полонених

Українська сторона домоглася виходу на окремий формат повернення своїх громадян з російського полону. Йдеться про важкохворих і поранених.

Відомо, що серед тих, кого Україні вже вдалося звільнити, є люди з втратою зору, ампутацією кінцівок, складними кульовими пораненнями та наслідками мінно-вибухових травм. А також люди з туберкульозом, онкологією та гангреною.

Бійці "Азову" взяли в полон понад 20 росіян на Торецькому напрямку

Бійці "Азову" взяли в полон 23 росіянина на фронті. Всі окупанти здалися добровільно - знайдені у підвалах, взяті під час штурмів.

Військові показали відео захоплення полонених.

Померла 100-річна українська розвідниця та зв'язкова УПА

Зв'язкова Української Повстанської Армії, видатна українка та розвідниця Ангелина Паламар померла 15 січня на 101 році життя.

Минулого року вона отримала відзнаку ГУР МО - медаль "Україна понад усе!".

Детальніше з історією Паламар можна ознайомитись в матеріалі РБК-Україна.