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Зеленський прибув до Польщі з візитом

Варшава, Середа 15 січня 2025 10:38
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Зеленський прибув до Польщі з візитом Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець, Мілан Лєліч

Президент України Володимир Зеленський прибув з робочим візитом до Польщі. В нього запланована низка зустрічей.

Про це повідомив журналістам прессекретар президента України Сергій Никифоров, передає РБК-Україна.

За його словами, невдовзі розпочнеться зустріч Зеленського із прем'єром Польщі Дональдом Туском, а потім з польським президентом Анджеєм Дудою.

Також буде зустріч президента України з українською громадою та інші заходи.

Пізніше про візит глави держави до Польщі повідомив і керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Війна, зброя, санкції, історія, послаблення російської енергетики як інструменту фінансування війни. Слабкий Путін і сильна Європа потрібні всім", - додав Єрмак.

Що ще відомо про візит Зеленського до Польщі

Нагадаємо, напередодні офіс польського прем'єра повідомив, що президент України Володимир Зеленський у середу вирушить із візитом до Варшави, де зустрінеться з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском.

"Урядовий інформаційний центр повідомляє, що 15 січня прем'єр-міністр Дональд Туск зустрінеться із президентом України Володимиром Зеленським", - йшлося у повідомленні.

Після цього, як очікується, по обіді відбудеться спільна прес-конференція Зеленського і Туска. Як пише Reuters, вони проведуть її об 11:40 за Гринвічем (13:40 - за київським часом).

Додамо, що на наступному тижні президент України Володимир Зеленський може особисто взяти участь у Всесвітньому економічному форумі в Давосі, який триватиме з 20 по 24 січня.

Як повідомив президент форуму Берге Бренде, Зеленський має прибути до Давоса у вівторок, 21 січня. Також серед лідерів, які візьмуть участь у форумі, буде зокрема президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

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