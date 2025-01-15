Ізраїль і ХАМАС досягли угоди щодо Сектору Газа та заручників: що відомо

Ізраїль досяг угоди щодо Сектору Газа, яка відкриває шлях до припинення вогню у цьому регіоні. В рамках угоди терористи ХАМАС зобов'язалися поетапно звільнити ізраїльських заручників.

Про це повідомляє РБК-Україна со ссылкой на The Times of Israel .

Повідомляється, що інформацію про угоду щодо припинення вогню у Секторі Газа та звільнення заручників підтвердив офіційний ізраїльський чиновник. Про це також пише низка західних ЗМІ.

Представники ХАМАС виступили зі зверненням до жителів Сектору Газа та закликали дочекатися офіційного початку припинення вогню, перш ніж намагатися повернутися до покинутих будинків.

Обраний президент США Дональд Трамп підтвердив досягнення угоди щодо ізраїльських заручників. "Вони будуть звільнені найближчим часом", - написав він у Truth Social.

Найближчим часом з офіційною заявою вийдуть США, Катар і Єгипет, які вели переговори як посередники між Ізраїлем і ХАМАС.

При цьому повідомляється, що ізраїльський Кабінет безпеки збереться завтра об 11:00, щоб схвалити угоду про заручників.

Суть угоди щодо Сектору Газа

Згідно з публікаціями в ізраїльських ЗМІ, на першому етапі, який триватиме 42 дні, терористи ХАМАС мають звільнити частину ізраїльських заручників. Йдеться про 33 особи: дітей, жінок, старих і хворих.

За даними The Times of Israel, наразі ХАМАС може утримувати 94 заручники, але щонайменше 34 з них уже мертві. Це не перший подібний обмін. У листопаді 2023 року вдалося домовитися про тимчасове перемир'я, і ​​тоді ХАМАС звільнив 105 заручників в обмін на 150 засуджених терористів, паливо та інші запаси. Ще чотирьох врятували під час операції Арімії оборони Ізраїлю у червні 2024 року.

Якщо звільнення заручників відбудеться, то на 16-й день після початку дії угоди Ізраїль почне переговори щодо другої фази - звільнення інших полонених чоловіків призовного віку.

В обмін на це Ізраїль поступово виведе війська з більшої частини Сектору Газа, але збереже контроль за буферною зоною, щоб захистити свої кордони. Ізраїль також звільнить низку бойовиків, які перебувають в ізраїльських в'язницях.

Як заявив представник ХАМАС у коментарі ВВС, Ізраїль має звільнити тисячу ув'язнених, зокрема близько 190 тих, хто відбуває тривалі терміни, - понад 15 років. Як пише Associated Press, серед ізраїльських 33 заручників п'ятеро жінок-військових, і в обмін на кожну звільнять по 50 бойовиків.

Третя фаза передбачає повернення тіл заручників, а також створення плану будівництва та нової структури управління для Гази.

З урахуванням того, що між Ізраїлем та ХАМАС немає жодної довіри, угода розбита на більшу частину етапів. Кожен наступний крок жорстко прив'язаний до виконання попереднього.

Зокрема, в перший день терористи звільнять трьох заручників, а Ізраїль почне виведення військ з населених районів Сектору Газа. Через тиждень будуть звільнені ще четверо і буде дозволено повернення переміщених осіб до своїх будинків.

Операція "Залізні мечі" в Секторі Гази

Ізраїльський наступ у Секторі Гази став відповіддю на атаку терористів ХАМАС 7 жовтня 2023 року. Згідно з офіційними даними ізраїльської сторони, бойовики вбили 1200 осіб і ще 250 взяли в заручники.

За більш ніж рік операції "Залізні мечі" більшу частину анклаву було спустошено, а населення - переміщено. Кровопролиття в Газі триває досі. Сьогодні ЦАХАЛ заявив про загибель п'яти солдатів на півночі сектора. Палестинські джерела повідомили про загибель щонайменше 20 осіб унаслідок ізраїльських ударів.

Останніми місяцями особливо інтенсивними були бої вздовж північного кордону Гази. Ізраїль намагався перешкодити ХАМАС перегрупуватися.