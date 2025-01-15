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TikTok готується припинити роботу в США 19 січня, - Reuters

США, Середа 15 січня 2025 21:36
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TikTok готується припинити роботу в США 19 січня, - Reuters Фото: TikTok готується припинити роботу в США 19 січня (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Соцмережа TikTok готується до блокування застосунку для користувачів у Сполучених Штатах Америки. Це станеться 19 січня, якщо Верховний суд не визнає заборону платформи в країні незаконною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами співрозмовників агентства, TikTok має алгоритм дій після ймовірної заборони у США.

Так, у разі блокування американські користувачі під час відкриття застосунку отримають повідомлення з перенаправленням на веб-сайт з інформацією про заборону.

Водночас соцмережа планує надати користувачам можливість завантажити свої особисті дані з акаунта TikTok.

За словами одного з джерел, компанія продовжує працювати у звичному режимі цього тижня, а зупинка сервісу не потребуватиме тривалих приготувань. Якщо заборону буде скасовано, TikTok зможе досить швидко відновити роботу додатка для користувачів у США.

Заборона TikTok у США

Нагадаємо, у квітні 2024 року президент США Джо Байден підписав закон, який дає можливість заборонити TikTok у США.

Закон дає китайській материнській компанії TikTok, ByteDance, 270 днів на продаж TikTok. Якщо цього не зробити, це призведе до серйозних наслідків: TikTok буде заборонено в магазинах додатків США та в "інтернет-хостингах", які його підтримують.

У своїй заяві представник TikTok назвав закон "неконституційним" і сказав, що він "знищить" 170 мільйонів користувачів платформи в США та 7 мільйонів компаній, які працюють з додатком.

У грудні 2024 року Федеральний апеляційний суд підтримав закон, який заборонить TikTok у США, якщо його китайська материнська компанія ByteDance не продасть свою частку в застосунку. Це має відбутися до 19 січня 2025 року.

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