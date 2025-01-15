Україна домоглася виходу на окремий формат повернення полонених: що відомо
Українська сторона домоглася виходу на окремий формат повернення своїх громадян з російського полону. Йдеться про важкохворих і поранених.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника Головного управління розвідки Андрія Юсова на телемарафоні та публікацію Координаційного штабу в Telegram.
За словами Юсова, сьогоднішній обмін відбувся в окремому форматі.
"Відбулося взаємне повернення важкохворих і тяжкопоранених. Це знакова подія. Україна домоглася виходу на окремий формат щодо повернення важкохворих і тяжкопоранених українських захисників і цивільних", - заявив він і висловив сподівання, що обміни в цьому напрямі будуть проводитися швидше.
У заяві Координаційного штабу йдеться про те, що серед тих, кого вдалося звільнити, є люди з втратою зору, ампутацією кінцівок, складними кульовими пораненнями і наслідками мінно-вибухових травм. А також люди з туберкульозом, онкологією та гангреною.
"Відповідно до Третьої Женевської конвенції, саме важкохворі та тяжкопоранені мають бути повернуті першочергово", - додали в штабі.
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Сьогодні з російського полону вдалося звільнити ще 25 осіб, зокрема одного цивільного.
Серед звільнених - захисники Маріуполя та "Азовсталі", бійці, які потрапили в полон під час боїв у також Харківській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях. Обмін відбувся за посередництва ОАЕ.
Багато з них у важкому стані, після перетину кордону їх госпіталізували.
Нагадаємо, попередній обмін полоненими відбувся під Новий рік, 30 грудня 2024 року. Тоді Україні вдалося повернути 189 осіб.
Таким чином, від початку повномасштабної війни Україна і Росія провели 59 обмінів. З російського полону вдалося повернути понад 3,5 тисячі українців.
Начальник ГУР Кирило Буданов ще восени казав, що особлива увага приділятиметься звільненню жінок, важкохворих і поранених, а також тих, хто перебуває в полоні тривалий час.
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