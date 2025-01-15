Україна домоглася виходу на окремий формат повернення полонених: що відомо

Українська сторона домоглася виходу на окремий формат повернення своїх громадян з російського полону. Йдеться про важкохворих і поранених.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника Головного управління розвідки Андрія Юсова на телемарафоні та публікацію Координаційного штабу в Telegram .

За словами Юсова, сьогоднішній обмін відбувся в окремому форматі.

"Відбулося взаємне повернення важкохворих і тяжкопоранених. Це знакова подія. Україна домоглася виходу на окремий формат щодо повернення важкохворих і тяжкопоранених українських захисників і цивільних", - заявив він і висловив сподівання, що обміни в цьому напрямі будуть проводитися швидше.

У заяві Координаційного штабу йдеться про те, що серед тих, кого вдалося звільнити, є люди з втратою зору, ампутацією кінцівок, складними кульовими пораненнями і наслідками мінно-вибухових травм. А також люди з туберкульозом, онкологією та гангреною.

"Відповідно до Третьої Женевської конвенції, саме важкохворі та тяжкопоранені мають бути повернуті першочергово", - додали в штабі.

Що відомо про обмін 15 січня

Сьогодні з російського полону вдалося звільнити ще 25 осіб, зокрема одного цивільного.

Серед звільнених - захисники Маріуполя та "Азовсталі", бійці, які потрапили в полон під час боїв у також Харківській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях. Обмін відбувся за посередництва ОАЕ.

Багато з них у важкому стані, після перетину кордону їх госпіталізували.