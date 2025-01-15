Президент Ізраїлю закликав уряд схвалити угоду з ХАМАСом

Президент Ізраїлю Іцхак Герцог закликав уряд схвалити угоду про припинення вогню з ХАМАС. В найближчі дні вона буде винесена на голосування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel .

У зверненні до нації зі свого офісу Герцог сказав, що підтримує "прем’єр-міністра та команду на переговорах у їхніх зусиллях досягти угоди".

"Кабінет міністрів безпеки та повний склад кабінету міністрів, які, як очікується, проголосують за рамки завтра, повинні схвалити угоду, щоб "повернути наших синів і дочок додому", - заявив він.