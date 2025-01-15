Радбез ООН завтра збереться щодо України

Рада Безпеки ООН збереться завтра, 16 січня. На засіданні обговорять ситуацію в Україні у звʼязку з військовими діями Російської Федерації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ .

Завтра, на запит Словенії та США, які попередньо консультувалися з українською делегацією, відбудеться засідання Ради Безпеки ООН за пунктом порядку денного "Підтримання миру і безпеки України".

За даними секретаріату Радбезу, на засіданні виступить представник Департаменту ООН з політичних питань. Початок заходу запланований на 15:00 за східноамериканським часом (о 22:00 за Києвом).