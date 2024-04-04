Зеленський про повітряний терор РФ: Неприйнятно, що стільки досі думають, як протидіяти

Український президент висловився про регулярні удари російських загарбників по Харкову та інших населених пунктах у різних регіонах країни.

"Говорив сьогодні з військовими щодо того, як дати більше захисту Харкову - саме з погляду ППО. Таке ж завдання в усіх наших дипломатів. Посилення ППО для Харкова, усієї Харківщини, Сумщини, південних регіонів - це абсолютно нагальна потреба", - наголошує Зеленський.

Він висловив вдячність кожній країні та лідеру, які нині "у комунікації з нами шукають можливості допомоги".

"Це абсолютно неприйнятно, що стільки країн світу досі думають, як протидіяти терору, хоча не вистачає лише кількох політичних рішень - кількох систем ППО, які могли б принципово змінити ситуацію", - заявив Зеленський.

Він додав, що відповідна робота з партнерами буде продовжена.

Російський удар по Харкову 4 квітня

Нагадаємо, цієї ночі загарбники РФ атакували Харків дронами "Шахед". Декілька БПЛА пошкодили приватні та багатоквартирні будинки. Під час повторного удару, загинули троє рятувальників, що займалися ліквідацією наслідків попереднього "прильоту". Наразі відомо про 12 поранених та 4 загиблих через атаку РФ на Харків.

Як зазначили у Повітряних силах ЗСУ, вночі 4 квітня противник атакував Харків та область ударними БПЛА типу "Shahed-131/136" з Курської області (РФ). Усього зафіксовано пуски 20 "шахедів". ППО збила 11 з них. Детальніше про наслідки атаки - у матеріалі РБК-Україна.

Додамо, президент Володимир Зеленський відреагував на черговий удар окупантів по Харкову та заявив, що зміцнення можливостей протиповітряної оборони України допоможе зберегти життя, та наголосив, що "російські терористи відповідатимуть" за такі атаки.