"Російські терористи відповідатимуть". Зеленський відреагував на удар дронів по Харкову
Російські терористи вдарили по Харкову 4 квітня, використавши дрони-камікадзе. Зміцнення можливостей протиповітряної оборони України допоможе зберегти життя.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського у Twitter (X).
"Удар по Харкову, звичайний житловий будинок. Трьома шахедами. Підлий і цинічний напад, коли рятувальники прибули на місце удару, терористи атакували знову", - написав глава держави.
Внаслідок атаки загинули три рятувальники та жінка. Президент висловив співчуття родинам та близьким загиблих.
Зеленський наголосив, що зміцнення протиповітряної оборони нашої країни дозволить зберегти життя та захистити українців.
"Російські терористи відповідатимуть за свої дії в Харкові та за всі акти агресії проти нашого народу. Ми працюємо з нашими партнерами, щоб посилити захист наших міст і сіл та захистити наших громадян. Зміцнення можливостей протиповітряної оборони України безпосередньо означає порятунок життів", - зазначив президент.
A strike on Kharkiv, just an ordinary apartment building. With three Shaheds. A despicable and cynical attack, when the rescuers arrived at the scene of the strike, the terrorists attacked again.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 4, 2024
As a result of the attack, 4 people were killed. Among them were our rescuers:… pic.twitter.com/SgIKCdxG0U
Удар по Харкову 4 квітня
Цієї ночі росіяни атакували Харків дронами-камікадзе. Ворог спрямував "Шахеди" на багатоповерхівки та приватні будинки.
Крім того, коли на місце влучання прибули рятувальники та поліція, окупанти ще раз вдарили по місту. За останніми даними, внаслідок атаки загинули четверо осіб, 12 людей отримали поранення. Серед жертв - троє рятувальників.
Що відомо про наслідки удару по Харкову - у матеріалі РБК-Україна.
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