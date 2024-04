"Російські терористи відповідатимуть". Зеленський відреагував на удар дронів по Харкову

"Удар по Харкову, звичайний житловий будинок. Трьома шахедами. Підлий і цинічний напад, коли рятувальники прибули на місце удару, терористи атакували знову", - написав глава держави.

Внаслідок атаки загинули три рятувальники та жінка. Президент висловив співчуття родинам та близьким загиблих.

Зеленський наголосив, що зміцнення протиповітряної оборони нашої країни дозволить зберегти життя та захистити українців.

"Російські терористи відповідатимуть за свої дії в Харкові та за всі акти агресії проти нашого народу. Ми працюємо з нашими партнерами, щоб посилити захист наших міст і сіл та захистити наших громадян. Зміцнення можливостей протиповітряної оборони України безпосередньо означає порятунок життів", - зазначив президент.

