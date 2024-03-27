Кулеба закликав до передачі Україні Patriot: потрібні для захисту життів

Україні потрібні зенітні ракетні комплекси Patriot та інші системи протиповітряної оборони. Вони призначені для захисту життя.

Про це на брифінгу заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

Він нагадав, що особливістю останніх російських атак по Україні є застосування балістичних ракет. Вони можуть досягати цілей дуже швидко, не залишаючи людям часу для того, щоб пройти в укриття, а також спричиняють значні руйнування.

"Patriot та інші подібні системи є оборонними за визначенням. Вони призначені для захисту життя, а не для його відібрання", - додав глава МЗС.