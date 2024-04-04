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У Харкові пролунали вибухи під час повітряної тривоги

Харків, Четвер 04 квітня 2024 01:15
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У Харкові пролунали вибухи під час повітряної тривоги Фото: у Харкові пролунали вибухи під час повітряної тривоги (facebook.com)
Автор: Ксенія Вертебна

У ніч проти 4 квітня у Харкові пролунали вибухи під час повітряної тривоги, оголошеної через загрозу ворожих ракетних ударів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Харківського міського голови Ігоря Терехова та "Суспільне Харків".

Близько 00:16 у Харківській області було оголошено повітряну тривогу.

На території області було помічено російські дрони, повідомив начальник Харківського гарнізону та сил оборони Харкова Сергій Мельник. У Повітряних силах писали про групу "Шахедів" з північного сходу.

О 00:59 Повітряні сили повідомили про "Шахед" з північного заходу курсом на Харків та закликали негайно пройти до укриттів.

О 01:01 Суспільному написали про перший вибух у місті.

О 01:07 було зафіксовано другий та третій вибух.

Згодом Повітряні сили помітили "Шахеди", які рухалсь з Бєлгородської області в напрямку Харкова.

Нагадаємо, ввечері 3 квітня росіяни вдарили протикорабельною ракетою по Мерефі під Харковом. Це сталося близько 18:20, внаслідок чого 55-річна жінка отримала поранення, а будівлі цивільного підприємства зазнали пошкоджень.

Крім того, вчора, 3 квітня, російська армія завдала удару по селу під Куп'янськом у Харківській області. Через це спалахнула масштабна пожежа хвойної підстилки соснового лісу на околиці села Колесниківка Курилівської громади. О 17:00 силами підрозділів ДСНС пожежу було ліквідовано.

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